خبرنگاران حوزه سلامت نگاه جناحی و سیاسی نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در مراسم ضیافت افطاری شب گذشته که با حضور وزیر و معاونان وزارت بهداشت، مدیران و اصحاب رسانه در محل موزه پزشکی برگزار شد، گفت: من همه خبرنگاران حوزه سلامت را جزو تیم سلامت می‌دانم و همانطور که قبلاً هم گفته‌ام در حوزه سلامت هر جناحی که باشد اصولگرا یا اصلاح‌طلب، چپ یا راست معتقدم خبرنگاران حوزه سلامت باید وابستگی جناحی را کنار بگذارند.

قائم مقام وزارت بهداشت افزود: خبرنگاران این حوزه هر پیامی که منتشر می‌کنند باید ببینند که چه تأثیری بر سلامت مردم در نهایت خواهد داشت و اجازه دهند دعواهای سیاسی به سیاسیون واگذار شود.

حریرچی ادامه داد: این سیاسیون منافع سیاسی خود را دارند در حالی که باید فکر مردم و در اولویت قرار دادن مستضعفان و آسیب‌دیدگان و محرومان اولویت کاری باشد.

وی گفت: عهد کردم که همیشه هیچ سئوال خبرنگاری را بی‌پاسخ نگذارم و رها نکنم و قریب به اتفاق مواردی هم که پیش آمده پاسخ داده‌ایم.

سخنگوی وزیر بهداشت افزود: تلاش کرده‌ام صداقت، راست‌گویی و پاک‌دستی سرلوحه کارمان باشد. انتظار بی‌جایی نیست که از مطبوعات و رسانه‌ها هم درخواست کنم که در حوزه سلامت و کاری که می‌کنند را با صداقت صفا و صمیمیت به پیش ببرند.