توانمندی مدیران شورای هماهنگی مدیریت بحران ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید جدی، صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری با اشاره به اینکه در راستای ایجاد آمادگی به منظور مقابله با وضعیت بحرانی شناخت وضعیت اضطراری در دستور کار است، اظهار کرد: به منظور مواجه و رویارویی با مخاطرات، تدوین طرح هایی در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه امید است بتوان با برگزاری چنین دوره های آموزشی هماهنگی بین دستگاهی را بیش از پیش ایجاد کرد، افزود: این مراسم و دوره آموزشی روز دوشنبه ۲۱ تیرماه برگزار می شود.

جدی عنوان کرد: ۲۸ دستگاه در برخی مخاطرات نظیر زلزله در کنار هم قرار می گیرند از اینرو هماهنگی بین دستگاهی نقش تاثیرگذاری در مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران دارد.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع هماهنگی از تصمیم گیری اهمیت بالاتری دارد، تصریح کرد: باید هدف مشترک به منظور تشکیل تیم مدیریت بحران را در نظر بگیریم.

جدی بیان کرد: افزایش سطح دانش مدیران در حوزه مدیریت بحران های محلی، تلاش در جهت ایجاد ادبیات و فرهنگ مشترک، تبدیل شورای هماهنگی مدیریت بحران به تیم مدیریت بحران و ارزیابی توانمندی های مدیران از جمله اهداف برگزاری این دوره های آموزشی است.

مشاور سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: به طور قطع باید از تجارب مدیران استفاده کنیم تا به محتوای لازم برای آموزش در سطح ملی برسیم.