چهار مصدوم تصادف اتوبوس عمل شدند/ حال مصدومان مساعد است

دکتر شهرام بلندپرواز در خصوص وضعیت مصدومان تصادف اتوبوس به خبرنگار مهر گفت: در این حوادث رانندگی که بامداد چهارشنبه در جاده های فارس رخ داد طی دو مرحله مصدومان به این بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: در ابتدا ۱۶ نفر و در مرحله دوم ۱۰ نفر به بیمارستان شهیدرجایی شیراز منتقل شدند.

رییس بیمارستان شهید رجایی شیراز ادامه داد: در این راستا وضعیت چهار مصدوم این حوادث که سرباز بودند وخیم بود از این رو بلافاصله این مصدومان تحت عمل قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: این چهار مصدوم عمدتا از ناحیه سر، پا، شکم و دیگر نواحی آسیب دیده بودند که در حال حاضر با عملی که بر رو آنها انجام شد وضعیتشان مساعد است.

دکتر بلندپرواز افزود: البته این چهار مصدوم به احتمال زیاد باید مجددا تحت عمل جراحی قرار بگیرند.

وی در رابطه با وضعیت دیگر مصدومان بیان کرد: وضعیت دیگر مجروحان مساعد است و طی امروز و فردا تعدادی از آنها مرخص می شوند.

در دو حادثه رانندگی که بامداد روز گذشته در جاده های فارس رخ داد به دلیل واژگونی دو دستگاه اتوبوس حامل سربازان ۱۹ سرباز کشته و ۷۷ سرباز زخمی شدند.