توجه به ۳ مقوله آموزش ،ایمنی وبیمه امری ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا صحرائیان صبح پنجشنبه درجلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم با بیان اینکه درتمامی امورات باید ایمنی ماشین آلات و افرادی که استفاده می شود رعایت شود،اظهارداشت:توجه به سه مقوله آموزش ،ایمنی و بیمه در تمامی امورات امری ضروری ولازم است.

وی با اشاره به اینکه بحران فقط آتش سوزی نیست و باید آمادگی کامل برای مدیریت هرنوع حادثه که موجب خسارت ،بی نظمی ومشکلات حاد امنیتی وسیاسی داشته باشیم، تصریح کرد: تمامی مسئولین موظف هستند روزانه نیروهای انسانی ،تجهیزات وبرنامه های خودرا چک کنند تادرزمان وقوع حوادث با خونسردی کامل بتوانند آن را کنترل ومهارکنند.

صحرائیان با تاکید براینکه مدیران شهرستان باید از دوفاکتور دانایی وتوانایی درامورات برخوردار باشند، ادامه داد:مدیران شهرستان باید تخصص های لازم راداشته باشند،نسبت به قانون ها ومسائل مختلف مرتبط با وظایفشان آشنایی کامل داشته باشند،زوایای آشکار و پنهان وظایف خودرا بشناسندوبرتمامی اموری که به آنها واگذار می شود تسلط کامل داشته تابتوانند از عهده ی وظایف محول شده به آنها برآیند.

فرماندارجهرم با بیان اینکه فرصت ها محدوداست واگر فرصت ها راازدست بدهیم دیگر نمی توانیم بحران هارا مهارکنیم ،افزود: مدیران و مسئولین شهرستان باید دائما خودرا بروز کنند به گونه ای که از آیین نامه های جدید،آماروارقام جدید،شرح وظایف جدیدوآخرین دستورالعمل هاوموادقانونی که تصویب می شود اشراف کامل داشته باشندوازتمامی اتفاق هایی که درشهرستان های هم جوار رخ می دهداطلاع داشته باشند تا بتوانند درست تصمیم گیری کرده وباحداقل خطا وباضریب اطمینان بالا کارها را به درستی انجام بدهند.

وی بابیان اینکه پای کار بودن مدیران شهرستان بسیار حائزاهمیت است ،گفت: همه مسئولین درفصولی که احتمال آتش سوزی درارتفاعات ونقاط صعب العبور وجود دارد باید آمادگی لازم راداشته باشند و نیروهای انسانی و تجهیزات خودرا آماده کنند .

رییس ستاد مدیریت بحران بااشاره به آتش سوزی ارتفاعات سیمکان، گفت: برخی از این آتش سوزی ها عمدی وبراثر اختلافات قومی و قبیله ای،اختلاف برسر باغ و مراتع اتفاق می افتد.

فرماندارویژه جهرم ادامه داد:عدم تدبیر درخصوص یک تصمیم درست ودرجهت اتفاق مثبتی که می تواند دستاورد بسیارارزشمندی را داشته باشد ،موجب نتیجه برعکس خواهد شد که به نوبه خود فرصت سوزی و نقصان وآسیب رادرپی خواهد داشت.

وی بااشاره به اینکه بحران کمبودآب وخشکسالی درکشوروجود دارد ودرشهرستان جهرم به صورت جدی تری پی گیری می شود ، افزود: جهرم درفصل تابستان بامشکل کمبود آب مواجه می شودمدیران موظف هستند برنامه ریزی های لازم را انجام بدهند تا بتوانند درخصوص این بحران تصمیم های درست و نتیجه بخشی را بگیرند.