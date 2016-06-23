۵۵۶ روستای زنجان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مهانفر ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران تعداد روستاهای استان زنجان را ۹۰۴ روستا اعلام کردو گفت: از این تعداد روستا ۵۵۶ روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند و بقیه روستاها که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند تحت پوشش خدمات این شرکت نیستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان شاخص بهره مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در استان زنجان راطی سال گذشته ۷۸.۶ درصد عنوان کرد و گفت: این میزان شاخص نسبت به سال ۹۳ رشد داشته است که با این وجود این رشد مطلوب نبوده و باید به دنبال بهبود وضعیت باشیم.

مهانفر تاکید کرد: نسبت جمعیت بهره مند از آب آشامیدنی در روستا به لحاظ جمعیت ۹۳.۱۶ درصد است.

وی نسبت جمعیت روستایی برخودار از تاسیسات آبرسانی به جمعیت کل روستایی در روستاهای ۲۰ خانوار را ۹۴.۱۲ درصد عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: این شرکت برای تامین آب شرب باکیفیت این روستا تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

مهانفر به لزوم افزایش کیفیت آب شرب روستایی تاکید کرد و ادامه داد: تولید باکیفیت آب اولویت کاری شرکت آبفار است.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقای شاخث بهره مندی آب اقدامات خوبی انجام گرفته است، گفت: پروژه‌های مختلفی انجام گرفته است که یکی از آن‌ها پروژه اقتصاد مقاومتی بوده که در این پروژه دو میلیون ویکصد هزار نفر در دو هزار روستا پوشش داده شود که سهم زنجان در این طرح ۳۲ روستا بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان برای آبرسانی ۱۲۴ روستا هدف‌گذاری شده‌اند که شامل مجتمع‌های آبرسانی قره‌پشتلو با ۱۱ روستا، غواصان دریادل با ۲۵ روستا، معجزات با ۲۴ روستا، اربط و بیزوشا، باش‌قشلاق با ۲۵ روستا، شیخلر با دو روستا، زاغج با ۱۵ روستا، امامزاده یعقوب با دو روستا، زرند با ۱۰ روستا، الوند با چهار روستا و روستاهای حاشیه‌ای نمونه‌های آن هستند.

مهانفر با بیان اینکه مجتمع‌های آبرسانی معجزات و زاغج در چهار ماهه نخست سال آینده افتتاح خواهند شد، افزود: سایر مجتمع‌های آبرسانی هفته دولت و دهه فجر سالجاری به بهربرداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: پروژه‌های آبرسانی در هفت روستا همچون عمیدآباد، حلب و رحمت‌آباد در دهه‌فجر و هفته دولت افتتاح خواهد شد و در دهه فجر وضعیت کیفی آب در ۱۸ روستاارتقاء می یابد.

مهانفر گفت: تاکنون ۹۶ هزار مشترک در آب و فاضلاب روستایی شناسایی شده است و تعدادی نیز مشترک شناسایی نشده وجود دارد که در مسیر خط انتقال آب قرار داشته و به صورت غیرمجاز آب برداشت می‌کنند.