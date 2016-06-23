ترکیه: از روسیه عذرخواهی نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی رسمی رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تورک نیوز گفت که کشورش بابت حمله به جنگنده سوخو ۲۴ روسی و سرنگونی آن، از روسیه عذرخواهی نکرده و غرامت هم پرداخت نخواهد کرد.

این در حالیست که «ابراهیم کالین» با بیان اینکه عذرخواهی از روسیه در دستور کار قرار ندارد، بر ضرورت برقراری مجدد رابطه میان ترکیه و عادی سازی این روابط تاکید کرد.

وی گفت: فعلا صحبت در اینباره که فردا روابط دو کشور عادی خواهد شد، زود است.

«کالین» ناکید کرد: هرچند امید برقراری تماس های مثبت با روسیه وجود دارد، اما هنوز کارهای زیادی در پیش است که باید انجام شود.

به عقیده سخنگوی رسمی رئیس جمهور ترکیه، امکان یافتن راه حل مشترک برای رفع اختلافات دو کشور وجود دارد.

گفتنی است «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دولت روسیه پیشتر در پاسخ نامه تبریک اردوغان که به مناسبت «روز روسیه» برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری این کشور ارسال کرده بود، ضمن کم اهمیت و تشریفاتی خواندن این نامه، از عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی ترکیه به عنوان پیش شرط کشورش برای آغاز روند صلح یاد کرده بود.