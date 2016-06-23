۱۲ زلزله بالای هفت ریشتر طی نیم قرن اخیر در کشور رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: همچنین در این مدت ۹۴۶ زلزله بالای ۵ ریشتر نیز اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه شدیدترین زمین لرزه در کشور زلزله رودبار بود، گفت: در این زلزله بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم روبار کشته شدند که این حادثه یکی از دلخراشترین حوادث روی داده در ایران است.

مرادی تصریح کرد: تلفات زلزله‌ها در کشور به دلیل رعیات نشدن اصول فنی در ساخت و سازها و مقاوم نبودن ساختمانها است.

وی با اشاره به خسارات فراوان در زلزله بم اظهار داشت: قبل از وقوع زلزله شدید بم، پنج پیش‌لرزه بالای سه ریشتر در این شهر اتفاق افتاد.

مرادی تصریح کرد: اگر در آن زمان در این شهر ایستگاه لرزه‌نگاری وجود داشت، به مردم بم هشدار داده می شد و تلفات زلزله در بم بسیار کاهش می یافت.

وی بیان داشت: در استانهایی که در نزدیکی گسلها قرار دارند وجود ایستگاه لرزه نگاری یک ضرورت اساسی است.