۱۱ سهمیه المپیک از ۶ کشور گرفته شد/ تعلیق سه کشور به خاطر دوپینگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری در اولین جلسه خود در حاشیه مسابقات جهانی جوانان تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.با توجه به مثبت شدن نمونه های زیادی در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ و المپیک های پکن و لندن تصمیم گرفته شد ۱۱ سهمیه المپیک از کشورهایی که نمونه مثبت داشتند، کم شود.پیش از این رومانی یک سهمیه در بخش مردان و ازبکستان یک سهمیه در بخش زنان از دست داده بود.
اسامی کشورهایی که تعدادی از سهمیه المپیک خود را از دست داده اند، به شرح زیر است:
* آذربایجان یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)
* قزاقستان یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)
* روسیه یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)
* کره شمالی یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)
* مولداوی دو سهمیه در بخش مردان(۲ سهمیه)
* بلاروس یک سهمیه در بخش مردان(۱ سهمیه)
تعلیق یک ساله سه کشور
در این جلسه تصمیم گرفته شد که قوانین ضد دوپینگ اصلاح شود به طوری که اگر کشوری تعداد قابل توجهی نمونه دوپینگ مثبت داشت از حضور در یک دوره المپیک محروم شد هم چنین کسانی که در المپیک پکن و لندن نمونه انها مثبت شده، در المپیک ریو شرکت داده نمی شوند.هیات اجرایی فدراسیون جهانی همچنین تصمیم گرفت کشورهایی که در المپیک پکن و لندن ۳ نمونه یا بیشتر دوپینگ مثبت داشته اند، به مدت یک سال تعلیق شوند. بنابراین این تصمیم شامل کشورهای قزاقستان، بلاروس و روسیه می شود.
همچنین در هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری تصویب شد که یک برنامه عملیاتی به این شرح (نه فقط شامل همین موارد) در آستانه المپیک ریو عملیاتی شود:
* کمیته ضد دوپینگ فدراسیون جهانی وزنه برداری می تواند با در نظر گرفتن شرایط کلی از تمام متخصصان و پزشکان به شکل اضطراری کمک بگیرد.
* نمونهگیری با شدت و حجم بسیار بالاتر در تمام مسابقات بین المللی رسمی از ورزشکاران انجام خواهد شد تا تمام شرکت کنندگان ممکن در المپیک ریو تحت آزمایش قرار گرفته باشند.
* آموزش هدفدار و استمرار در انجام فعالیت های مثبت صورت گرفته در تمام رقابتهای جهانی و قاره ای و ارائه روشهای جدید بررسی نتایج آزمایش دویپینگ
* افزایش زمان نگه داری نمونه ها
* اضافه شدن تب (سربرگ) گزارش دوپینگ به سایت اینترنتی فدراسیون جهانی وزنه برداری برای حصول اطمینان از وجود یک منبع مطمئن برای دریافت اطلاعات
علاوه بر این هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری مراتب تاسف خود را از انتصاب آقای سرجی سیریتسوف رئیس فدراسیون وزنه برداری روسیه به عنوان رئیس کمیته مبارزه با دوپینگ اعلام می کند.با توجه به شرایط و فضای به وجود آمده هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری قویا به کشورهای اروپایی توصیه می کند که مساله انتصاب آقای سیریتسوف را مورد بررسی قرار بدهند.
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