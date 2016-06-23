۱۱ سهمیه المپیک از ۶ کشور گرفته شد/ تعلیق سه کشور به خاطر دوپینگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری در اولین جلسه خود در حاشیه مسابقات جهانی جوانان تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.با توجه به مثبت شدن نمونه های زیادی در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ و المپیک های پکن و لندن تصمیم گرفته شد ۱۱ سهمیه المپیک از کشورهایی که نمونه مثبت داشتند، کم شود.پیش از این رومانی یک سهمیه در بخش مردان و ازبکستان یک سهمیه در بخش زنان از دست داده بود.

اسامی کشورهایی که تعدادی از سهمیه المپیک خود را از دست داده اند، به شرح زیر است:

* آذربایجان یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)

* قزاقستان یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)

* روسیه یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)

* کره شمالی یک سهمیه در بخش مردان و یک سهمیه در بخش زنان(۲سهمیه)

* مولداوی دو سهمیه در بخش مردان(۲ سهمیه)

* بلاروس یک سهمیه در بخش مردان(۱ سهمیه)