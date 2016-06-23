به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر پنحشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث زائرشهر رضوی با اشاره به افق چشم‌انداز مشهد اظهار کرد: بر اساس افق چشم‌انداز، تعداد زائران از ۲۷ میلیون کنونی به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد یافت در این صورت مشهد مقدس به تعداد بیشتری زائر سرای ارزان‌قیمت، هتل و هتل آپارتمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر لزوم تامین زیر ساخت‌های حمل‌ونقل، اسکان، تردد و امنیت برای حضور زائران، از دستگاه های اجرایی خواست زمینه را برای مشارکت و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه تسهیل کنند.

رشیدیان ضمن تقدیر از این اقدام آستان قدس رضوی، اجرای این زائرشهر را یکی از آرزوهای دیرین مدیران استانی برای ارتقای خدمت‌رسانی به زائران در بدو ورود به مشهد دانست و افزود: با این اقدام، عطر و بوی رضوی به برکت حضور زائران در جای جای مشهد پراکنده خواهد شد و زمینه برای بهره‌برداری معنوی بیشتر از حضور در مشهد الرضا(ع) فراهم می‌شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: زائرشهر رضوی در سه فاز و برای اسکان ۲۰ هزار نفر در زمینی به وسعت ۳۵ هکتار در منطقه طرق، ورودی مشهد از سمت نیشابور احداث می‌شود که در مرحله نخست عملیات اجرایی در ۱۰ هکتار و برای اسکان چهار هزار و ۵۰۰ نفر آغاز شد.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست ساخت این زائر شهر که سال آینده به بهره برداری می رسد ۲۸بلوک ساختمانی احداث می‌شود.