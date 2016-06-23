۴۴۰۰انشعاب غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد/مصرف آب بی رویه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی نژاد ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: با توجه به کمبود آب در استان، نصب انشعابات غیر مجاز مشکلات کمبود آب در استان را افزایش می دهد.

وی بیان کرد: رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب شهری نیازمند اعتبارات کلان است.

لدنی نژاد تصریح کرد: تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یکی از رویکردهای اصلی شرکت آب و فاضلاب استان برای رفع مشکلات است.

وی اظهار داشت: مجموعه آب و فاضلاب در شهرهای مختلف استان در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و تامین آب سالم و باکیفیت همه توان خود را به کار می گیرد.

لدنی نژاد مصرف بی رویه آب را یکی از مشکلات اساسی در استان عنوان کرد و گفت: متاسفانه فرهنگ استفاده بهینه از آب در برخی از مناطق هنوز نهادینه نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود بارشها و کمبود آب در استان، مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

لدنی نژاد افزود: ترویج و تبیین فرهنگ صحیح مصرف بهینه آب نیازمند استفاده از ابزارهای فرهنگی است.