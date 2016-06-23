تحقق اقتصاد مقاوم در گرو تقویت بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شازند که با موضوع مشکلات اوقافی، پرورش زنبور و کاشت هندوانه برگزار شد کشاورزی را رمز پیشرفت اقتصادی هر کشوری عنوان کرد و گفت: برای ایجاد پایه و اساس اقتصادی محکم باید کشاورزی را بیش از پیش تقویت کرد.

وی با اشاره به جایگزینی صنعت به جای کشاورزی، افزود: جایگزین کردن صنعت به جای کشاورزی بزرگ ترین اشتباهی است که به بدنه اقتصاد ضربه وارد می کند و کشوری می تواند در زمینه پیشرفت ادعایی داشته باشد که در زمینه کشاورزی خودکفا باشد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث مالکیت زمین های کشاورزی در شازند، گفت: تکلیف زمین های کشاورزی و زراعی شازند که بلاتکلیف هستند باید مشخص شود خصوصا در بحث موقوفات که مسئله مهمی است.

ابراهیمی افزود: بحث اوقافی یک مسئله مهم است که مردم با آن درگیر هستند و هر روز شاهد آن هستیم که کشاورزان با برخورد با این مشکل نمی توانند در این زمینه به جلو قدم بردارند.

وی به کاشت هندوانه در سطح شهرستان شازند اشاره کرد و افزود: با همکاری اداره کشاورزی، محیط زیست و منابع آب شهرستان باید از کاشت هندوانه که با توجه به اقلیم این شهرستان هیچ فایده ای ندارد جلوگیری شود.

ابراهیمی با اشاره به کسب رتبه اول شهرستان شازند در بحث پرورش زنبور و تولید عسل در استان مرکزی اظهار کرد: با اجرای طرح های مناسب پرورش زنبور با کیفیت بالا و برند شهرستان، باید هر چه زودتر اقدام شود تا بتوان شازند را در زمینه پرورش زنبور عسل در کشور مطرح کرد.

سال گذشته ۳۰۰ تن عسل در شازند تولید شد

فرماندار شازند هم در این نشست با بیان اینکه در شهرستان شازند ۷۴ روستا درگیر مسئله اوقاف هستند، گفت: این مشکل باعث شده است تا در این روستاها مسئله سرمایه گذاری با سختی مواجه شود و روستاییان نتوانند با استفاده از ظرفیت های موجود اشتغال زایی کنند.

میرزایی به تولید ۳۰ درصدی عسل استان توسط شهرستان شازند اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه شهرستان شازند در استان مرکزی رتبه اول را در تولید عسل کسب کرده است سال گذشته بیش از ۳۰۰ تن برداشت عسل در سطح شهرستان داشتیم.

وی با اشاره به طرح افزایش تولید عسل که پرورش ملکه، توزیع غذا و کمک به زنبوران برای تولید بیشتر را شامل می شود، اظهار کرد: با کمک دهیاری های شهرستان شازند، پروژه کارخانه بسته بندی عسل شهرستان با برند شازند، باید در دستور کار قرار گیرد.

میرزایی با اشاره به توقف هندوانه کاری در سطح شهرستان شازند، گفت: این صنعت باید در سطح شهرستان شازند باید به کلی جمع آوری شود چرا که با این کشت هم آب هدر می رود و هم به محیط زیست خسارات جبران ناپذیری وارد می شود.