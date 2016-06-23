مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با مهر در تشريح جزئيات اين حادثه اظهار كرد: در انتهای محوطه بیمارستان ابن سینا سه كانكس در مجاورت يكديگر قرار داشتند كه يكی از آنها شامل محصولات ساختمانی از جمله كپسول ۵۰ كيلويی بوتان و سيلندر اكسيژن، لوازم مكمل پزشكی و مواد غذايی بوده است.
حسن جعفری ادامه داد: كانون آتشسوزی، كانكس لوازم مكمل پزشكی بوده و آتش اين كانكس به دو كانكس ديگر نيز سرايت زده و حريق را وسيعتر میكند.
وی با بيان اينكه پس از دريافت خبر آتشسوزی، از دو ايستگاه آتشنشانی، سه خودرو و ۹ آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند، گفت: آتشنشانان در مدت ۱۰ دقيقه توانستند آتش را مهار كرده و از گسترش بيشتر آن جلوگيری كنند.
گفتنی است جزئيات اين حادثه در دست بررسی است.
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