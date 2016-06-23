مد و لباس از نمادهای شناخته شدن در جامعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی در نشست دست‌اندرکاران مد و لباس کشور که با حضور جمعی از مدیران، اساتید، طراحان، متخصصان، تولیدکنندگان، نساجان، صنعتگران، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صنوف و فعالان مد و لباس کشور در مجموعه باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، بیان کرد: عرصه مد و لباس فضایی پهناور و مجموعه بزرگی است که بخش مشخصی از آن را در مأموریت خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده داریم و آن نگاه به مساله از موضع فرهنگ، هنر و مباحث هویتی است.

وی ادامه داد: به هر حال دغدغه‌های مسئولان از این جهت است که شاید بتوان گفت موضوع لباس یکی از معضلات عمومی کشور به شمار می‌رود. اکنون بسیاری از مسؤولان می‌گویند که از کجا می‌توانیم لباسی را تهیه کنیم که با مقتضیات ما هماهنگ باشد. به طور بدیهی آن لباسی که در چین یا هر جای دیگری تولید می‌شود شاید با شرایط ما سازگار نباشد، اما پس از مدتی می‌بینیم که همه فضاها تغییر می‌کند و به آن شرایطی که خیلی هم مورد نظر ما نیست، باز می‌گردد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه چه در مباحث دینی و چه آیینی و اجتماعی ما، بخشی از موضوع مد به مقتضیات زمان باز می‌گردد، به جمله‌ای از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت:ایشان می‌فرمایند «اَلعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهجُمُ عَلَیهِ اللَّوابِسُ» به این معنا که کسی که به اوضاع زمان خود آگاه باشد، مورد هجوم شرایط نابهنجار قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، خود می‌تواند فضا را طراحی کند و در مقابل آن منفعل نمی‌شود.

مرادخانی گفت: در بسیاری از موارد، دچار این مشکل شده‌ایم؛ شاید حتی این‌که نتوانسته‌ایم ساز و کارهایی را طراحی کنیم که تولیدکنندگان را از مسائلی که آنان را در تولید دچار مشکل می‌کند رها کند، به یک نوع انفعالی باز می‌گردد که در این شرایط بر ما حاکم شده است.

وی همچنین به جمله‌ای از مدیر یکی از شرکت‌های معتبر در طراحی و تولید کت و شلوار مردانه در کشور اشاره کرد که «شما کشورداری کنید، ما کشورآرایی می‌کنیم» و یادآور شد: این نکته مهمی است که در بخش تولید، زحمات بسیاری می‌کشیم و کارهای فراوانی انجام می‌دهیم، اما در نگهداری این مباحث، توسط خود و حتی نسل‌های آینده دچار مشکل هستیم.

مرادخانی ادامه داد: حال با وجود همه این موارد، تلاش خود را می‌کنیم، بویژه اخیراً که بحث دیپلماسی فرهنگی و حضور در عرصه‌های مختلف جهانی مطرح است، یکی از نمادهای مهمی که می‌تواند ما را به خوبی مطرح کند «مد و لباس» و داشته‌های خود در این حوزه است. اینکه چگونه ظاهر شویم، چگونه ما را ببینند و اصلاً هویت خود را چگونه تعریف کنیم.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به طور طبیعی در نخستین برخورد با هر فرد از نوع پوششی که دارد به بخشی از درونیات و تفکرات او پی می‌برند. حضور ما نیز در جاهای مختلف دنیا با همین نماد است. یک کشور را با هنر و فرهنگ آن می‌شناسند و کمتر از طریق خیابان‌ها و ساختمان‌های بلند شناخته می‌شود؛ از افراد، نوع نگرش و در واقع نمادهایش می‌پرسند.

وی با طرح این سئوال که اکنون کشور ایران با سابقه چندین هزار ساله فرهنگ و تمدن با کدام نماد شناخته می‌شود، افزود: گرچه از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری در لباس‌ها و طرز پوشش مردم ایران به وجود آمده، اما در نهایت هنوز هم یک نمادهایی وجود دارد که بدان وسیله بتوانیم خود را به جامعه جهانی معرفی کنیم.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: درست است که بخش عمده‌ای از فعالیت حوزه مد و لباس به صنعت مربوط می‌شود، اما در حوزه صنعت، ترجمه اقتصادی بسیار مهم است و اتفاقاتی که می‌افتد باید بتواند تولید را از طریق پول، امکانات و ... پایدار کند، بهتر است که این روند با جریان فرهنگی ما منزوج (پیوسته) شود و هویت خود را داشته باشیم.

مرادخانی همچنین گفت: در پی آن هستیم که با حمایت خود، روند کار را تسهیل کنیم، اما به طور طبیعی آنچه که باید اتفاق بیافتد در بخش خصوصی است. دولت در این زمینه نه نگاه نظارتی به آن معنای مرسوم دارد و نه قیم مأبانه. از همین رو فعالان عرصه مد و لباس با اختیاراتی که دارند و کارهایی که می‌توانند انجام دهند، باید بخش مهمی از هویت ملی ما را چه برای این نسل، چه نسل‌های آینده در قالب مد و لباس به نمایش بگذارند و این‌که بتوانیم در زمینه‌های مختلف بویژه در حوزه های فرهنگی، خود را آنگونه که هستیم بنمایانیم.

سومبات هاکوپیان ـ رییس انجمن صنایع پوشاک ایران ـ، لشکری ـ رییس جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش‌ـ، نبوی ـ رییس اتحادیه صادرکنندگان صنایع پوشاک و نساجی ـ، طهماسبی ـ رییس اتحادیه خیاطان تهران ـ، محمودی ـ رییس انجمن مؤسسات مد و لباس اسلامی ایرانی ـ، پاک‌بین ـ دبیر انجمن طراحان لباس و پارچه ایران ـ، منصوری ـ رییس اتحادیه نساجان اصفهان ـ، سلیمی ـ مدیرعامل کفش ملی ـ و دیگر صاحبان برندهای مطرح و فعال ایرانی از جمله مهمانان نشست دست‌اندکاران مد و لباس کشور که شب گذشته در مجموعه باغ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، بودند.