كارگران خدمات شهري تهران آموزش مي بينند

محمد جواد محمدي زاده ديروز در حاشيه مراسم افطار كارگران خدمات شهري در مصلاي امام خميني تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : طرح آموزش پرسنل خدمات شهري شهرداري به منظورارتقاي سطح كيفي اين خدمات به مدت 15 شب در دو بخش مسائل نظافت شهري و احكام و نماز اجرا مي شود.

وي ادامه داد: كارگران نظافت شهري و فضاي سبز تهران در مجموع 27 هزار نفر از پرسنل شهرداري را تشكيل مي دهند و تحت نظر 300 پيمانكار طرف قرار داد شهرداري فعاليت مي كنند و مراسم افطار و آموزش آنان در ايام رمضان در هريك از مناطق شهرداري با همكاري مبلغان احكام انجام مي شود.

وي گفت : مسئوليت آموزش احكام و نماز اين افراد با حجت الاسلام قرائتي است كه با همكاري تعدادي از روحانيان در مناطق مختلف تهران كلاسهاي آموزش نماز، قرآن و احكام براي كارگران خدمات شهري تهران در سطح مناطق شهرداري برگزارمي شود.

وي ادامه داد: با فعاليت كارگران خدمات شهري روزانه حدود هفت هزار تن زباله در تهران جمع آوري مي شود كه اين مقدار زباله در 14 ايستگاه موجود جمع آوري و دفن مي شود.

وي گفت : متاسفانه تجهيزات كافي براي بازيافت زباله در تهران در اختيار نداريم و از مجموع زباله هاي جمع آوري شده تنها درصد بسيار كمي بازيافت مي شود اما برنامه هاي جديدي براي افزايش ميزان بازيافت زباله و استفاده از اين سرمايه وجود دارد كه به زودي پس از تدوين وآماده شدن اعلام مي شود.