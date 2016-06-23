رفع تصرف ۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی وند بعداز ظهر پنج شنبه در مصاحبه ای با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و در رأس آن شهید مظلوم دکتر بهشتی با ذکر جمله معروف «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» آن شهید بزرگوار اظهار امیدواری کرد که ادامه دهنده راه این شهید مظلوم باشیم.

وی سپس با بیان اینکه در جریان سال ۹۴ تعداد ۱۸ هزار فقره پرونده وارد سیستم قضایی شهرستان شده است؛ گفت: اگر این تعداد پرونده را در شعب فعال دادگستری بناب تقسیم کنیم به طور میانگین به هر شعبه در سال یک هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تعلق می گیرد و در هر ماه میانگین ۱۲۵ فقره پرونده برای هر شعبه را شامل می شود.

رئیس دادگستری شهرستان بناب افزود: میانگین ورود تعداد پرونده به دادگستری بناب در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ۳۰۰ فقره پرونده افزایش یافته است.

قاسمی وند در عین حال تصریح کرد: در کنار این میزان پرونده در یک سال گذشته تعداد ۷ هزار پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف شده است و اگر این پرونده ها را نیز به شعب فعال تقسیم کنیم به هر شعبه یک هزار پرونده تعلق می گیرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد ۳۰۰ پرونده در شهرستان بناب این افزایش را ناشی از تغییر قانون شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: قبل از اصلاح قانون تخلفات جرایم رانندگی بدون پروانه بود که به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شد و اکنون به دادگستری ارسال می شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه در خدمت مردم بودن برای ما یک اصل تلقی می شود؛ گفت: دادگستری در راستای اجرای عدالت و نظارت بر قوانین و رسیدگی به شکایت و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری فعالیت می کند.

قاسمی وند تأکید کرد: هر قدر پرونده های قضایی شهرستان بین مردم در کمال حفظ حرمت همدیگر حل شود قطعاً شاهد کاهش تعداد پرونده های قضایی خواهیم بود که نشان از ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است.

وی با دادن این نوید به مسئولان و شهروندان بنابی که بر اساس بررسی های به عمل آمده در سال ۹۴ یک شاخص امتیاز ویژه در روند رسیدگی به پرونده ها مشاهده شده به حول و قوه الهی در طول سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بیست درصد شاهد کاهش طلاق در شهرستان بناب بوده ایم که یکی از شاخصه های بسیار مهم ارزیابی فرهنگ عمومی جامعه مخصوصاً فرهنگ حاکم بر خانواده ها لحاظ شده است.

رئیس دادگستری بناب تصریح کرد: اگر چنانچه هریک از مراجع دیگری غیر از مراجع قضایی با ارائه آمارهایی از وضعیت طلاق گزارش و آمار دهد آن آمارها را قبول نداریم و ارائه آمارهای دیگر غیر از دستگاه قضایی در خصوص طلاق آمارهای غیرواقعی هستند.

قاسمی وند افزود: امیدواریم این روند کاهش طلاق کماکان در این شهرستان ادامه یابد و در آینده نزدیک شاهد ریشه کنی طلاق در منطقه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در اینجا لازم می بینم از تلاش های صمیمانه همکاران قضایی و گرانقدر اداری و اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان که در راستای کاهش پرونده های وارده و خصوصاً طلاق تلاش و جدیت کردند تشکر کنم.

رئیس دادگستری شهرستان بناب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در امور کیفری پرونده های مربوط به ضرب و جرح با تشکیل یک هزار و ۴۵۸ فقره پرونده رتبه نخست پرونده های متشکله در امور کیفری شهرستان را تشکیل می دهد؛ گفت: جرایم ناشی از رانندگی، توهین و تخریب اموال منقول و غیرمنقول رتبه های بعدی تشکیل پرونده های کیفری بناب را شامل می شوند.

قاسمی وند یادآور شد: پرونده های مربوط به مطالبات وجه چک نیز با یک هزار و ۱۶ پرونده بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است که قطعاً و بدون شک با مراوده های اقتصادی مردم این شهرستان عجین است و هر قدر رونق اقتصادی در یک شهر زیاد باشد قطعاً ورود چنین پرونده هایی به محاکم قضایی نیز بیشتر می شود و افزایش می یابد.

بالاترین مقام قضایی شهرستان بناب تأکید کرد: اگر امروز شاهد کاهش ۲۰ درصدی طلاق در بناب هستیم بی شک و بدون اغراق در سایه استفاده از ظرفیت و پتانسیل ریش سفیدان در شوراهای حل اختلاف و افراد دارای نفوذ کلام و معتمدین محل و با بسیج چنین افرادی این موفقیت در شهرستان بناب حاصل شده است و جا دارد از این بزرگواران خالصانه تقدیر و تشکر کنم.