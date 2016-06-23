۹۶۸ چاه غیرمجاز در حوزه دریاچه ارومیه مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی، غلامرضا هاشمی ظهر امروز در نهمین نشست شورای فرهنگی و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه استان، با اشاره لایروبی ۸۰ کیلومتر از رودخانه آجی چای به سمت دریاچه ارومیه، اظهار داشت: همچنین در سال گذشته بر اساس مصوبه انجام گرفته از سد قلعه چای ۱۲ میلیون مترمکعب آب باید رهاسازی میشد که از زمان ابلاغ با وجود باز نبودن مسیرها در عرض یک ماه به طول پنج کیلومتر و ۷۰۰ متر بازگشایی شد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ۱۲ میلیون مترمکعب تکلیف شده بود ۲۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی شد که از این میزان ۱۵ میلیون مترمکعب به دریاچه رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی با بیان اینکه از دیگر اقدامات نصب کنتورهای هوشمند و برقدار کردن چاهها و تقویت اکیپها گشت و کنترل بوده است، گفت: یک هزار و ۴۱۰ چاه غیرمجاز در استان و ۹۶۸ چاه در حوزه دریاچه مسدود شده است.
هاشمی همچنین از استقرار طرح انتقال پساب تبریز و عجبشیر خبر داد و بیان کرد: این طرحها در حال حاضر مستقرشده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
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