به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سعید شبستری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی استان، افزود: در موضوع آسیب های اجتماعی همه دستگاه ها باید احساس وظیفه کنند و با تمام توان پای کار آیند.

وی ادامه داد: اگر در این خصوص تدبیر نکنیم و به‌صورت عملیاتی ورود نشود سیل ویرانگر آن همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شبستری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: این امر مسئولیت مارا سنگین تر کرده و همه دستگاه ها نباید به آن به چشم اداری، کلیشه ای، از روی رفع تکلیف و اعلام آمار و عمل نگاه کنند.

وی اظهار کرد: آسیب های اجتماعی روز به روز در حال افزایش بوده و ضروری است تمام دستگاه ها با جان و دل وارد کارزار شوند و کارهای پیشگیرانه و اقدامات موثر جزو برنامه های اصلی آنها باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اگر مردم پای کار نیایند مشکل حل نمی شود، افزود: با نگاه از بالا به پایین مشکلات احصاء نمی شود و باید دستگاه ها مردم را با خود همراه کنند و گروه های هدف مردمی نقش پررنگ تری در عملیاتی کردن برنامه های دستگاه ها داشته باشند.

وی با اشاره به نقش کتمان ناپذیر باورهای دینی در کاهش آسیب های اجتماعی اضافه کرد: یکی از اهداف دشمنان نظام سست کردن پایه های دینی در بین خانواده های ایرانی است.

شبستری با تاکید بر نقش روحانیت در افزایش باورهای دینی در جامعه افزود: کاهش میزان ارتباط جوانان با روحانیت زنگ خطر است و باید میزان ارتباط روحانیون با اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر جوان افزایش یابد.

وی اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان به دلیل زنده شدن باورهای دینی در جامعه شاهد کاهش میزان جرایم، سرقت ها و منکرات در جامعه هستیم و باید این باورهای دینی را زنده نگهداریم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: جای خالی دانشگاه ها و دانشکده های علوم انسانی در آسیب شناسی آسیب های اجتماعی محسوس است و باید از دیدگاه صرف پژ‍وهش محوری خارج شوند.

وی ادامه داد: دانشگاه ها نقش فراتری دارند و باید در حوزه آسیب های اجتماعی ورود کنند و برنامه عملیاتی ارائه دهند و در کنار آن ایرادات برنامه های اجرایی دستگاه های مختلف را رصد و گوشزد کنند.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید گروه پایش توسط دانشگاه برای رصد میزان تاثیرگذاری برنامه های اجرایی ایجاد شود تا انرژی محدودی که داریم با اجرای برنامه های بیهوده هدر نرود.

وی از صدا و سیما و رسانه های مختلف خواست در راستای اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش عمومی مردم تلاش کنند.

شبستری همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت فرزندان این مرز و بوم گفت: خمیرمایه هر انسان از آموزش و پرورش شکل می گیرد و باید از مقطع مهد کودک مهارت های زندگی به کودکان آموزش داده شود.

وی اظهار کرد: دستگاه های اطلاعاتی رصد و هر جا که احساس کنند بحرانی وجود دارد آن را شناسایی و گلوگاه های آن را معرفی کنند تا اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد درصد سرقت ها به دلیل اعتیاد است، گفت: اعتیاد از بحران اجتماعی رد شده و در حال تبدیل به بحران امنیتی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان ‌شرقی هم در این جلسه از شناسایی ۱۹ آسیب جدی اجتماعی در کشور خبر داد و گفت: ستاد مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به منظور اولویت‌بندی و علت‌یابی آسیب‌های اجتماعی، تدوین سیاست‌ها و ارایه راهکارها به منظور پیشگیری و تقویت زمینه‌های همکاری بین دستگاه‌ها در این حوزه تشکیل شده است.

حسن استوارآذر تاکید کرد: پرداختن به مباحث نظری و پژوهشی موضوع به قدر کافی صورت گرفته و در حال حاضر انتظار است ورود جدی و اقدامات عملی به مساله داشته باشیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی هم همکاری جامعه در موضوع مبارزه با اعتیاد را دور از حد انتظار دانست و با ابراز نگرانی در این خصوص، گفت: در این عرصه انسجام خانواده و توانمندسازی اعضای خانواده بسیار مهم است و اگر اعضای خانواده در مقابل هم درست رفتار کنند بسیاری از تهدیدات منتفی می‌شود.

محمدعلی نصرتی با تاکید بر لزوم غنی‌سازی اوقات فراغت و افزایش شور و نشاط در بین جوانان، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات و دغدغه‌های ما سوء استفاده دشمنان از فضای سایبری است به‌طوری که سالانه ۵۰ نوع ماده مخدر جدید از طریق اینترنت معرفی می‌شود.

وی تاکید کرد: برای مبارزه با معضل اعتیاد و مواد مخدر باید از حالت لاک پشتی و دفاعی خارج شده و به صورت تهاجمی و انقلابی عمل کنیم و جامعه را نجات دهیم.