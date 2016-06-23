پیمان می بندیم نگذاریم خون محیط بانان شهید پایمال شود

در پی شهادت دو تن از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در درگیری با شکارچیان این منطقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است.

... و شهید قلب تاریخ است

خبر بسیار تلخ و باورنکردنی است. متاسفانه امروز سوم تیر حدود ساعت ۱۲ ظهر دو محیط بان سرفراز و شجاع منطقه حفاظت شده گنو به نام های «محمد دهقانی» و «پرویز هرمزی» در ارتفاعات استان هرمزگان در درگیری مسلحانه به شهادت رسیدند.

جابجایی پیکر این شهدا به علت صعب العبور بودن منطقه با کُندی انجام می شود و البته نیروی انتظامی و آگاهی استان در آماده باش کامل برای بازداشت قاتلان فراری هستند.

همکاران عزیز شهیدم؛ فداکاران عرصه حفاظت از طبیعت ایران؛ پیمان می بندیم که نگذاریم خونتان پایمال شود، بر سر آرمان هایتان کوتاه نخواهیم آمد ...

یاد و خاطره ۱۹ تن از سربازان وطن نیز که در سانحه رانندگی به شهادت رسیدند گرامی باد.