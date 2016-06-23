به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان کرمانشاه، محمدرضا عدالتخواه پیرامون خبر قتل فجیع و جانسوز دختر بچه اهل سنقر وکلیایی باهویت حنانه غیاثی گفت: از لحظه ابتدائیه کشف جسد دستورات لازم برای کلیه نهاد های امنیتی، انتظامی و نظامی استان صادر گردیده و با لطف خداوند متعال و پیگیری شبانه روزی دادستان و رئیس دادگستری شهرستان سنقر و ضابطین تحت امر پس از پیدا شدن سرنخ هایی با تلاش و کوشش فراوان، قاتل درکوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شده است و با حکم ماموریت ویژه در دادگستری سنقر به موضوع رسیدگی خواهد شد.

با توجه به اینکه تشریفات دادرسی پرونده های جنایی طبیعتا زمان بر است اما نظر به التهاب ایجاد شده دراین مورد و برای تسریع در این امر رئیس کل دادگستری استان شخصا به موضوع ورود پیدا کرده است که ان شاء الله در کوتاه ترین زمان ممکن با حضور ایشان در شهرستان سنقر حکم قانونی در رابطه با قاتل به نحو علنی اجرا خواهد شد.

عالی ترین نماینده قوه قضاییه در استان موکدا خاطرنشان ساخت: عده‌ای بجای اینکه به پدر و مادر و بستگان داغدار حنانه معصوم دلداری دهند و از التهاب و تشنج حاکم بر محیط بکاهند با نشر اکاذیب در فضای مجازی سعی در ملتهب نمودن جو روانی جامعه دارند لذا در این زمینه صرفا اطلاع رسانی دستگاه قضایی معتبر است و هیچ شخص و مرجع دیگری اطلاعات قابل اعتنا و موثقی در اختیار ندارد و مطالب منتشر شده عمدتا گمانه زنی است.

عدالتخواه باتأسی به کلام نورانی وحی که (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۳۶_الاسراء)گفت: توصیه می‌شود مردم عزیز توجهی به اینگونه اطلاع رسانی نداشته باشند تا خواسته و ناخواسته به گمانه ها و شایعات دامن نزنند.