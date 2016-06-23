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۳ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

لیگ جهانی والیبال؛

معنوی‌نژاد امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و بلغارستان شد

معنوی‌نژاد امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و بلغارستان شد

بازیکن جوان و پشت خط زن تیم ملی ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار برابر بلغارستان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ جهانی والیبال امروز در بلگراد با دیدار دو تیم ایران و بلغارستان آغاز شد. در این بازی تیم ایران ۳ بر یک برنده شد تا به ۳ امتیاز شیرین در شروع هفته دوم دست یابد.

محمد جواد معوی نژاد ستاره جوان تیم ملی با کسب ۲۱ امتیاز در این بازی به عنوان امتیاز آورترین بازیکن انتخاب شد. عبادی پور هم ۱۷ امتیاز گرفت.در تیم بلغارستان نیز سوکولوف ۱۹ امتیاز و گوتسف ۱۰ امتیاز کسب کردند.

تیم ملی کشورمان فردا در دومین بازی خود در هفته دوم این رقابتها ساعت ۱۸:۳۰ به دیدار برزیل می رود. 

کد مطلب 3693882

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