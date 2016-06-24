ناراحتی اوباما از حکم دیوان عالی آمریکا درباره مهاجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، باراک اوباما روز پنجشنبه تاکید کرد که «بیش از 2 دهه است سیستم مهاجرت ما به حالت تعطیل درآمده است و دیوان عالی امروز نتوانست قانونی صادر کند که جلوی این نظام را بگیرد.»

وی افزود تصمیم قضات دیوان عالی آمریکا همه کسانی را که سعی در توسعه اقتصاد آمریکا و پیوستن آن به مجموعه مهاجرت قانونی را داشتند، ناامید کرد.

رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز امیدواری به تحرک کنگره برای اتخاذ اصلاحات لازم، تصریح کرد که «ما باید تصمیم بگیریم که آیا خواهان جمع شدن کانون خانواده ها هستیم یا نه و به هر حال، اصلاحات در زمینه قوانین مهاجرت انجام خواهد شد.»

اوباما تاکید کرد که بهترین راه برای حل این مساله انجام اصلاحات در قوانین مهاجرت با توافق هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است.

گفتنی است که دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه طرح مهاجرتی باراک اوباما را رد کرد. این طرح سعی در ممانعت از اخراج تقریبا 4 میلیون مهاجری داشت که از سال 2010 به صورت غیر قانونی در آمریکا زندگی می کنند. در حال حاضر نزدیک به 11 میلیون مهاجر غیر قانونی در آمریکا زندگی می کنند.