یادمان هنرمند نامی کرد سید علی اصغر کردستانی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن علوی صبح امروز در حضور در محل آرامگاه سید علی اصغر کردستانی، از هنرمندان برجسته کرد گفت: به زوی و با همکاری بخشداری مرکزی سنندج یادمان این هنرمند در محل آرامگاه وی ساخته می شود.

وی گفت: توجه به منزلت و جایگاه هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر یکی از ضرورت های اصلی است و با توجه به احترام سید علی اصغر کردستانی در میان مردم کرد، لازم است که این شخصیت هنری به مردم معرفی شود.

لازم به ذکر است که استاد سید علی اصغر کردستانی در سال ١٢٦٠ شمسی در روستای صلوات آباد، نزدیک سنندج، به دنیا آمد. وی از نوجوانی به مکتب یکی از مشایخ بزرگ دینی سنندج رفت و پس از چند سال تلمذ در آن مکتب، در قرائت قرآن به استادی رسید و به خاطر صدای خوش و رسایی که داشت شهرت و آوازه اش از زادگاه و سرزمین مادری اش فراتر رفت.

دیری نپایید که به محافل انس و به ویژه مجالس خوانین و بزرگان کردستان راه یافت. در همین محافل و مجالس بود که شیفتگان بسیاری را در حلقه ارادت خویش در آورد و به تشویق یکی از آنها که از خاندان آصف دیوان، و از خوانین معروف سنندج بود، به تهران آمد و صفحاتی را به فارسی و کردی ضبط کرد. لحن محزون و بسیار دلنشین و وسعت صدا و تحریرهای ریز پی در پی در صدای اوج، از ویژگی‌های آواز استاد سید علی اصغر کردستانی است.

آوای جان‌سوز و دلنشین او حتی شنوندگانی را که به زبان کردی آشنا نیستند و مفهوم آواز‌ها و ترانه های او را نمی‌دانند، مجذوب و محظوظ می کند.

وی در سال ١٣١٥ وفات یافت و در زادگاه خود، صلوات آبادیکی از روستاهای اطراف شهر سنندج به خاک سپرده شد.