به گزارش خبرگزاری مهر قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت که به همراه تیمی از معاونت درمان وزارت بهداشت برای بررسی وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس به شیراز سفر کرده است، توضیحاتی در مورد این حادثه و نیز اقدامات صورت گرفته اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان های شهرستان های استان فارس ارائه کرد.

دکتر ایرج حریرچی اظهار کرد: ساعت ۱:۲۰ و ۲:۱۷ بامداد چهارشنبه سانحه واژگونی اتوبوس های حامل سربازان در محور سیرجان به نی ریز اتفاق افتاده که خوشبختانه ۲۶ آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مدت زمان کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حادثه حاضر شده بودند.

وی تعداد جان باختگان در محل حادثه را ۱۶ نفر عنوان کرد و گفت: ۳ نفر دیگر نیز در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند و وضعیت سایر مصدومان که ۵۶ نفر از آنها به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شده بودند، رو به بهبودی است و حدود نیمی از آنها ترخیص شده اند اما حال ۵ نفر از این مصدومان مناسب نیست.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه رییس بیمارستان نی ریز به محض وقوع حادثه در صحنه حاضر شده و ترتیب انتقال مصدومان را به مراکز درمانی داده بود، افزود: به دلیل اجرای طرح تحول سلامت، در بیمارستان شهید رجایی شیراز چندین متخصص حضور داشتند که اقدامات مورد نیاز برای مصدومان این حادثه را انجام داده بودند و خوشبختانه موردی از فوتی در بیمارستان ثبت نشده است.

حریرچی تصریح کرد: دو اتوبوس شخصی، این سربازان وظیفه که عمدتا دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های عمران و الکترونیک بودند را منتقل می کردند که سرعت این اتوبوس ها بالا و غیرمجاز بوده و یکی از اتوبوس ها نیز ۸ نفر مسافر قاچاق از اتباع خارجی داشته و دو نفر در صندوق بوده اند که در دم فوت کرده اند.

وی در ادامه افزود: این اتوبوس ها در چندین محل توقف کرده و اجناس قاچاقی همچون سیگار تحویل گرفتند و توقفی که مسافران تقاضا کرده بودند را انجام نداده اند و طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، عامل حادثه سرعت بالا و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه بوده است.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: در مطالعه ای ثابت شده بود که اکثر رانندگان سالم هستند و حدود ۱۴ درصد از آنها سابقه مصرف مواد مخدر را داشته اند که می تواند یکی از عوامل حادثه آفرین باشد بنابراین باید از نظر امنیتی پیش بینی های لازم انجام شود.

حریرچی سومین عامل مرگ و میر مردم در کشور را حوادث و تصادفات جاده ای عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته اقدامات بسیار مهم و اثر گذاری انجام شده تا ۲۳ هزار کشته حوادث جاده ای در اواسط دهه ۸۰ به ۱۷ هزار مرگ کاهش یابد اما کافی نیست و باید بیشتر کاهش یابد اما چون اکثر جان باختگان در تصادفات، جوان هستند خانواده های آنها از ما مطالبه می کنند که اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مراکز درمانی ما خوشبختانه ظرفیت خدمات دهی به حوادث و سوانح جاده ای را دارند، افزود: در بیمارستان شهید رجایی شیراز متخصصان و کادر درمانی و پرستاری بسیار مناسبی وجود دارد که من قدردان آنها هستم و در مورد حادثه واژگونی اتوبوس های حامل سربازان، از نظر بیمارستانی بهترین اقدامات در بمیارستان های شهید رجایی، نمازی، نی ریز و استهبان انجام شده است.

حریرچی با اشاره به پیش بینی های لازم برای ادامه روند درمان مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس حامل سربازان، خاطرنشان کرد: اقدامات و اعمال جراحی مورد نیاز پیش بینی شده البته برخی از مصدومان باید با فاصله زمانی جراحی شوند و باید ابتدا وضعیت یک عضو از بدن آنها مشخص شوند تا بتوانیم برای اعضای دیگر بدنشان اقدام کنیم و اگر برای هر یک از مصدومان عمل جراحی برای هفته آینده پیش بینی شود به معنی تاخیر در درمان نیست بلکه پروتکل های درمانی ایجاب می کند که این کار انجام شود.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت گفت: تمامی مصدومان به جز ۵ نفر در وضعیت عادی و رو به بهبود هستند و امیدواریم که اقدامات مورد نیاز سایر مصدومان نیز به سرعت انجام شود تا به آغوش گرم خانواده بازگردند.

حریرچی تاکید کرد: کلیه خدمات ارائه شده به مصدومین رایگان است.