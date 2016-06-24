حسین نجف زاده بعدازظهر جمعه در حاشیه بررسی پروندههای ارجاعی به تعزیرات در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به افزایش پروندههای قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی بررسی سلامت بهداشتی در دستور کار قرارگرفته است.
وی با اشاره به اارجاع چهار پرونده بررسی سلامت محموله لوازمآرایشی به دانشگاه علوم پزشکی استانضافه کرد: انتظار میرود پاسخگویی زودهنگام علوم پزشکی استان بتواند زمینه مختومه کردن این پروندهها را فراهم سازد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین به بررسی ۶۵۳ پرونده حوزه بهداشت و درمان در تعزیرات حکومتی استان طی سهماهه نخست سال جاری اشاره کرد و متذکر شد: از این تعداد ۶۴۲ مورد مختومه بوده و ۱۵ مورد نیز در دست بررسی است.
نجف زاده افزود: در شهرستان اردبیل ۳۵۵ پرونده، در سرعین ۶۴ پرونده، در پارسآباد ۱۲۶ پرونده، در خلخال ۴۳ پرونده، در مشگین شهر ۱۰ پرونده، در بیله سوار ۲۴ پرونده و در گرمی ۳۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان متوسط مبلغ محکومیت صادر شده را یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۴۰۵ ریال عنوان کرد.
به گفته نجف زاده با وجود حجم پروندههای ارجاعی، تعزیرات حکومتی در کمترین زمان ممکن پروندهها را بررسی کرده و نسبت به صدور رأی اقدام میکند.
وی متذکر شد: هر گونه گزارش مردمی در اولین فرصت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به صحتوسقم شکایتهای انجام شده اقدام میشود.
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