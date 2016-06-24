به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا قاری قرآن با اشاره به اینکه خط B متروی قم که از پردیسان تا فرهنگیان امتداد دارد و به دلیل در دستور کار قرار گرفتن منوریل فراموش شده بود، اظهار داشت: شرایط جدید موجب شده تغییراتی در این تصمیم‌گیری ایجاد شود و اکنون تصمیم استان بر این شد که خط B که مصوبه آن از قبل در استان وجود دارد، از پردیسان آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری به دنبال تأمین مالی و اقدامات اولیه برای احیای این خط است، افزود: این خط به این دلیل که از خیابان‌های صفائیه و ارم می‌گذرد و به حرم می‌رود بسیار مغتنم است و ما حتماً باید به دنبال پوشش حرم با سیستم‌های ریلی باشیم تا بتوانیم بار بزرگی از ترافیک هسته مرکزی شهر قم برداریم.

معاون شهردار قم با اشاره به اینکه عبور منوریل از ایستگاه میدان مطهری نمی‌تواند پوشش مناسبی برای مسافران حرم مطهر محسوب شود، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به منوریل گرفته می‌شود این است که این خط محورش در مقایسه با مصوبه‌ای که برای مترو وجود داشت، جا به جا شده است.

وی افزود: با جا به جایی خط B متروی قم با منوریل در واقع مطلوبیتی که برای پوشش ۱۹ دی و امتداد حرم وجود داشت، از دست رفته است و دسترسی ایستگاه‌های منوریل در میانه رودخانه با دسترسی که ایستگاه مترو درون بافت پرتراکم می‌تواند داشته باشد، قابل مقایسه نیست.

قاری قرآن با اشاره به اهمیت پوشش مترو در مناطق شمالی شهر قم که کانون‌های جمعیت را تشکیل می‌دهند، گفت: بنا بر این است که خط B را بر محور خودش از پردیسان تا فرهنگیان ادامه دهیم و از حدود مصلا یک خط سومی که نامش را می‌گذاریم خط C از مصلا تا میدان امام خمینی(ره) پیش ببریم.

وی با اشاره به تلاش شهرداری برای تأمین مالی خط B متروی قم تصریح کرد: امیدواریم در مجموعه مدیریت شهری بتوانیم این خط را در سال ۹۵ عملیاتی کنیم.