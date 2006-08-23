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۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

معاون مالي و اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با مهر :

نهادهاي غيردولتي توسط طلاب خواهر تشكيل مي شود

نهادهاي غيردولتي توسط طلاب خواهر تشكيل مي شود

بستر لازم براي تشكيل نهادهاي غيردولتي (NGO) توسط طلاب خواهر حوزه هاي علميه فراهم شده است.

"اصغر عبداللهي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: در ديدار آيت الله شرعي - مدير مركز مديريت حوزه علميه خواهران با حجت الاسلام "علي اكبري" - رئيس سازمان ملي جوانان، توافقاتي اوليه صورت گرفته است و در مراحل نهايي براي تبادل تفاهمنامه قرار گرفته است.

معاون مالي و اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران افزود: برگزاري اردوهاي مشترك علمي، فرهنگي و آموزشي ميان طلاب خواهر و دانشجويان دختر، تشكيل نهادهاي غيردولتي (NGO) با هدف گسترش تشكل هاي فرهنگي، ديني و تربيتي، همچنين استفاده از طلاب خواهر به عنوان مربي براي فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و اردويي سازمان ملي جوانان از محورهاي اين تفاهمنامه است.

کد مطلب 369447

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