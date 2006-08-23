نهادهاي غيردولتي توسط طلاب خواهر تشكيل مي شود

"اصغر عبداللهي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: در ديدار آيت الله شرعي - مدير مركز مديريت حوزه علميه خواهران با حجت الاسلام "علي اكبري" - رئيس سازمان ملي جوانان، توافقاتي اوليه صورت گرفته است و در مراحل نهايي براي تبادل تفاهمنامه قرار گرفته است.

معاون مالي و اداري مركز مديريت حوزه علميه خواهران افزود: برگزاري اردوهاي مشترك علمي، فرهنگي و آموزشي ميان طلاب خواهر و دانشجويان دختر، تشكيل نهادهاي غيردولتي (NGO) با هدف گسترش تشكل هاي فرهنگي، ديني و تربيتي، همچنين استفاده از طلاب خواهر به عنوان مربي براي فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و اردويي سازمان ملي جوانان از محورهاي اين تفاهمنامه است.