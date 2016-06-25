بخش دیالیز انجمن کلیوی زنجان شهریورماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهریورماه سالجاری باکمک‌های خیرین بخش دیالیز انجمن کلیوی با گنجایش ۳۰ تخت دیالیز راه‌اندازی می‌شود. تمامی تجهیزات و خدمات این بخش مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و خدمات درمانی و معیشتی این انجمن نیز در آنجا متمرکز خواهد بود.

وی تعداد بیماران کلیوی تحت پوشش استان را هزار و ۴۲۸ نفر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۲۷ نفر بیمار دیالیزی، ۴۵۰ نفر بیمار مراقبتی و ۶۵۱ نفر بیمار پیوند کلیه را در استان زنجان تحت پوشش‌داریم.

طهماسبی انجمن کلیوی را اولین خیریه فعال در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در سال ۱۳۵۹ به همت زنده‌یاد حاج‌آقا مصطفی قاسمی در تهران تأسیس شد و این انجمن هم‌اکنون به‌عنوان انجمن ملی دارای ۱۷۰ شعبه در کشور است که در اسفندماه ۱۳۹۳ در یونسکو ثبت بین‌المللی شد.

مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان تأکید کرد: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان نیز به‌عنوان یکی از این ۱۷۰ شعبه در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد و بعد از ۲۴ سال هم‌اکنون با ۸ مرکز دیالیز با دفاتر نمایندگی انجمن در شهرهای زنجان، ابهر، قیدار، ماه‌نشان، خرمدره، ایجرود و طارم فعالیت می‌کند.

طهماسبی تصریح کرد: بیماران کلیوی برای بهبود نیاز به ورزش دارند و باید برای توسعه و راه‌اندازی فعالیت‌های ورزشی مردم خیر دست این انجمن را بگیرند.

وی بر امر پیشگیری از بیماری اشاره کرد و افزود: پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است بنابراین باید به این امر مهم توجه شود.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان یاد آور شد: انجمن کلیوی برای پیشگیری از بیماری تخفیف ۵۰ درصدی هزینه آزمایشات بیماران کلیوی را با معرفی به آزمایشگاه بوعلی را در دستور کاری خود دارد و همچنین این انجمن‌ها در نمایشگاه‌ها تست قند خون و دیابت را برگزار می‌کند.

طهماسبی گفت: بیماری فشارخون و دیابت از مهم‌ترین بیماری‌های تأثیرگذار روی نارسایی کلیه هستند که با ورزش می‌توان از بروز این بیماری‌ها و درنهایت نارسایی کلیه جلوگیری کرد.