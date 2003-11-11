م.آزاد: نيما نمي خواست شعر ناب خلق كند

محمود مشرف آزاد تهراني ، مشهور به م. آزاد در گفت و گو با خبر نگار ادبي مهر گفت : نيما در يك دوره خفقان زند گي كرد و با دوري از هياهو و كمك گرفتن از انزوا به كار خود پرداخت و اين باعث شد حواسش پرت نشود و با دقت كارهايش را انجام دهد.او انساني سخت كوش بود كه از صد در صد توانش، نود و نه درصد تلاش كرد كه اين خيلي مهم است .

وي تصريح كرد : نيما 10 سال تمام ، تلاش كرد تا وزن را رام كند و قافيه را شكل بدهد . او در قيد اين نبود كه شعر ناب خلق كند ، شعرهاي او ناقص است و اين بخاطر اين است كه نيما بيشتر كار كرده است و كمتر فرصت پرداختن دوباره به اشعارش را پيدا كرده است.

وي افزود : نيما ظرفيت تازه اي را در وزن كشف كرد و آن را بسط داد و بعد يك نظريه صادر كرد ، در ادامه كار خود نيز امكانات بي نهايت استفاده از وزن و زبان را مطرح نمود.

وي اظهار داشت: نيما ظرفيت خلق كرد و ديگران توانستند از اين ظرفيت استفاده كنند، اوزان نيمايي خيلي باز و زنده هستند و ما مي توانيم از آنها استفاده هاي زيادي بكنيم.