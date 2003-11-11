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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۹:۰۷

نيما ، شاعري كه از خودش آغاز مي شود ( 7 )

م.آزاد: نيما نمي خواست شعر ناب خلق كند

م.آزاد: نيما نمي خواست شعر ناب خلق كند

نيما اهل هياهو نبود و بيشتر در انزوا و سكوت به كارهاي خود مي پرداخت .

محمود مشرف آزاد تهراني ، مشهور به م. آزاد در گفت و گو با خبر نگار ادبي مهر گفت : نيما در يك دوره خفقان زند گي كرد و با دوري از هياهو و كمك گرفتن از انزوا به كار خود پرداخت و اين باعث شد حواسش پرت نشود و با دقت كارهايش را انجام دهد.او انساني سخت كوش بود كه از صد در صد توانش، نود و نه درصد تلاش كرد  كه اين خيلي مهم است .
وي تصريح كرد : نيما  10 سال تمام ،  تلاش كرد تا وزن را رام كند و قافيه را شكل بدهد . او در قيد اين نبود كه شعر ناب خلق كند ، شعرهاي او ناقص است و اين بخاطر اين است كه نيما بيشتر كار كرده است و كمتر فرصت پرداختن دوباره به اشعارش را پيدا كرده است.
وي افزود : نيما ظرفيت تازه اي را در وزن كشف كرد و آن را بسط داد و بعد يك نظريه صادر كرد ،  در ادامه كار خود نيز امكانات بي نهايت استفاده از وزن و زبان را مطرح نمود.
وي اظهار داشت: نيما ظرفيت خلق كرد و ديگران توانستند از اين ظرفيت استفاده كنند،  اوزان نيمايي خيلي باز و زنده هستند  و ما مي توانيم از آنها استفاده هاي زيادي بكنيم.

کد مطلب 36947

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