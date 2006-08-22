تاكيد مردم جنوب بيروت بر ادامه مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي / شوراي امنيت آلت دست كاخ سفيد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به لبنان، يك شهروند ساكن منطقه ضاهيه به نام ابو هدلي، با بيان اينكه تمام منازلي كه درحملات رژيم صهيونيستي درمنطقه ضاهيه با خاك يكسان شد با بمب هاي اهدايي وهوشمند آمريكايي صورت گرفت در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: ما تاريخ چندهزار ساله داريم در حاليكه تاريخ آمريكا از چند صدسال تجاوز نمي كند با وجود حمايت هاي همه جانبه آمريكا از جنگ افروزي رژيم صهيونيستي ما همچنان از سرزمين خود با جان و دل حمايت خواهيم كرد.

وي در پاسخ به اينكه آيا اسراييل و آمريكا توانستند به اهداف خود دست يابند افزود: سران كاخ سفيد و رژيم صهيونيستي نه اين بار كه هرگز نخواهند توانست به اهداف توسعه طلبانه خود در لبنان دست يابند. وي خاطر نشان كرد: آنها بذر سرطان اسراييل را در قلب كشورهاي عربي كاشتند وتنها راه حل مشكلات خاورميانه ريشه كن شدن اين غده سرطاني است. تنها راه براي برقراري صلح راه حل عادلانه و فراگير است نه بمب هاي هوشمند و طرح هاي فتنه گرانه و تفرقه افكنانه.

ابو حفيف يكي ديگر از ساكنان ضاحيه به خبرنگار مهر گفت: اسراييل با وجود حمايت هاي همه جانبه آمريكا و ديگر كشورها نتوانست به هيچ يك از اهداف خود در لبنان دست يابد آنها قصد ايجاد فتنه تازه اي و جنگ داخلي و تحريك مردم بر ضد مقاومت را داشتند اما تمام نقشه هاي آنها به لطف ايستادگي و هوشياري مردم و پايداري رزمندگان مقاومت نقش بر آب شد.

ابو حسين ديگر شهروند لبناني كه مدام تصاوير خانه هاي خراب شده را نشان مي داد افزود: لبناني ها همه بيدار و هوشيارند نه نخريب و نه موشك باران اسراييل هرگز قادر به ايجاد رخنه در بين مردم نخواهد شد. وي خاطرنشان كرد: همه ما به وحدت و يك پارچگي پايبنديم و به دام فتنه انگيزي و طرح هاي آمريكانخواهيم افتاد.

حسين ابو بشير ديگر شهروند جنوب بيروت كه او نيز خانه خود را در بمباران اسراييل از دست داده است اظهارداشت : همه ما فداي سيد حسن نصر الله و رزمندگان مقاومت، ايران دوست وياور ماست و همه ما از حمايت هاي ايران تشكر مي كنيم. درباره اتهامات آمريكا و برخي طرف هاي لبناني بر ضد ايران مبني بر دخالت در امور داخلي لبنان شهروندي به نام ابوعفيف گفت: اين اتهامات بي پايه و اساس است هر كس بر ضد ايران باشد ما نيز ضد او هستيم همه ما با ايران و رهبر آن هستيم زيرا آن كشور در همه شرايط از مقاومت حمايت مي كند.

وي از مواضع برخي گروههاي لبناني كه چنين اتهاماتي راعليه ايران مطرح مي كنند به شدت انتقاد كرد و اظهارات آنها بر ضد ايران را در جهت اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي دانست.

هدلي جوان لبناني كه بر روي آوار خانه تخريب شده خود گفت: آنهايي كه ايران را به دخالت در امور لبنان متهم مي كنند چرا از دخالت هاي آشكار آمريكا و برخي كشورهاي غربي سخن نمي گويند. ابوهدلي پدر اين جوان در پاسخ گفت: معلوم است زيرا اين افراد وگروهها مزدور و ترسو هستند.

در پاسخ به خبرنگاراعزامي به لبنان كه برخي شخصيت هاي لبناني از جمله وليد جمبلاط در باره مقاومت و لبناني بودن آن ابراز ترديد مي كنند ابو بشير گفت: مقاومت با وجود همه اتهامات وارده به آن لبناني است. وي با اشاره به همسايه خود ابو مروان گفت: ابومروان دوست و همسايه من است آياوقتي او از من دفاع كند مي توانيم بگويم او مزدور و آلت دست ديگران است. مقاومت لبناني است چه بخواهند و چه نخواهند دفاع از سرزمين مقاومت است و آنچه سمير جعجع، وليد جنبلاط و سعد حريري مي گويند تنها درجهت خدمت به اسراييل است.

يك مادرلبناني تاكيد كرد: مقاومت رزمندگان حزب الله و پايداري آنها در مقابل دشمن صهيونيستي سبب شد تا ما با وجود آنكه خانه و كاشانه خود را در جنگ اسراييل از دست داديم هرگز دچار تضعيف روحيه نشويم. ما مطمئن هستيم به زودي خانه هايمان آباد خواهد شد و همچنان در راه حفظ كشور و وحدت و انسجام خود استوار خواهيم ماند. وي گفت: شوراي امنيت آلت دست كاخ سفيد است و در طول جنگ افروزي اسراييل از اين رژيم حمايت كرد.

ابومروان به خبرنگارمهر گفت: من شيعه نيستيم يك سني هستيم اما با اين وجود سيد حسن نصر الله را انسان شريفي مي دانم كه از حيثيت و شرافت دفاع كرد او و رزمندگان حزب الله با جان و دل از شرافت لبناني ها دفاع كردند. وي خاطر نشان كرد اسراييل با بمب هاي اهدايي آمريكا منازل ما را ويران كرد دشمن هرگز نتوانست به اهداف خود برسد و فقط خرابي و ويراني به جاي گذاشت . جامعه جهاني هم در برابر جنايت اسراييل مانند گذشته سكوت كرد. شهروندان لبناني درگفتگو با خبرنگار مهر تاكيد كردند: نيروهاي مقاومت حزب الله قدرت و كارآيي و نظم خود را به رهبري سيدحسن نصر الله دربرابر متجاوزان صهيونيست به همه جهانيان ثابت كردند.