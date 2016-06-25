رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در شب پایانی مسابقات مرحله گروهی فوتسال جام رمضان شاهد اتفاق ناشایست بودیم و دروازهبان تیم فوتسال تصفیه آب معصومی به طور عمد گلی دریافت کرد که سبب تغییر نتیجه و نیز تغییر تیمهای صعود کننده از گروه شد.
وی افزود: موضع کمیته فوتسال و هیئت فوتسال استان قم در این مورد مشخص است و اقدام انجام شده، اقدامی دور از شئونات و روح ورزش بوده و به طور یقین با این عمل، برخورد میشود تا از این پس شاهد چنین حوادثی نباشیم؛ کما اینکه طبق اعلام مسئول کمیته انضباطی به من، بازیکن مذکور تا اعلام رأی قطعی از کلیه فعالیتهای فوتسال محروم خواهد بود.
مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم گفت: تمام تلاش ما بر این بوده که مسابقات امسال جام رمضان با کیفیت و نظم برگزار شود و اقدامی نیز که صورت گرفته حرکتی شخصی بوده که باید طی جلسهای فوری کلیه ابعاد و حواشی این بازی بررسی شود تا به یک جمعبندی مناسب برسیم.
بمانی بیان داشت: موضوع کم کاری دروازهبان در کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان قم با جدیت بررسی میشود و شاید کار به کمیته اخلاق فدراسیون نیز کشیده شود زیرا تمام هدف ما این است که جو رقابت در فوتسال قم عاری از حواشی و اتفاقات غیر فوتسالی باشد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این مسابقات زیر نظر هیئت فوتبال استان قم برگزار شده تمام تبعات آن متوجه رویدادهای رسمی آینده فوتسال قم خواهد بود و اعتبار این مسابقات به هیئت فوتبال باز میگردد و در این زمینه، پیش از آغاز مسابقات صورت جلسهای به امضای تیمهای حاضر رسیده است.
مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: به طور کلی، متولی فوتبال و فوتسال در مورد بروز اتفاقات غیر اخلاقی که خط قرمز ورزش است حساسیت بسیاری نشان میدهد و مسئولیت صیانت از روح رقابت جوانمردانه در فضای ورزش ایجاب میکند در بروز چنین اتفاقاتی با جدیت عمل کنیم.
نظر شما