  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۵۳

پس از سالها رنج ناشي از جراحات جسمي :

يك جانباز ديگر به خيل قافله شهدا پيوست

جانباز شيميايي حسين شريفي به لقاء الله پيوست.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر جانباز شيميايي حسين شريفي پس ازتحمل سال‌ها درد ورنج ناشي از عوارض سلاحهاي شيميايي سرانجام شنبه شب در تهران شهد شيرين شهادت را نوشيد و به ديگر همرزمان شهيد خود پيوست.
شهيد حسين شريفي ، رزمنده بسيج 36  ساله كه از سال 61 در جبهه‌هاي حق عليه باطل حضور داشت در عمليات والفجر 8 و9 مقدماتي در جزيره مجنون از ناحيه سر ، پا و كمر مجروح شد و به درجه جانبازي نايل آمد و در كربلاي 5 ، در منطقه شلمچه جانباز شيميايي شد وي همچنين در عملياتهاي بيت المقدس 2 ، جبهه شاخ  شميران ، والفجر 10 جبهه ماهوت بدر ، ظفر و چند عمليات ديگر حضور داشت .

روحش شاد يادش گرامي

کد مطلب 36950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها