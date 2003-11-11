يك جانباز ديگر به خيل قافله شهدا پيوست

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر جانباز شيميايي حسين شريفي پس ازتحمل سال‌ها درد ورنج ناشي از عوارض سلاحهاي شيميايي سرانجام شنبه شب در تهران شهد شيرين شهادت را نوشيد و به ديگر همرزمان شهيد خود پيوست.

شهيد حسين شريفي ، رزمنده بسيج 36 ساله كه از سال 61 در جبهه‌هاي حق عليه باطل حضور داشت در عمليات والفجر 8 و9 مقدماتي در جزيره مجنون از ناحيه سر ، پا و كمر مجروح شد و به درجه جانبازي نايل آمد و در كربلاي 5 ، در منطقه شلمچه جانباز شيميايي شد وي همچنين در عملياتهاي بيت المقدس 2 ، جبهه شاخ شميران ، والفجر 10 جبهه ماهوت بدر ، ظفر و چند عمليات ديگر حضور داشت .

روحش شاد يادش گرامي

