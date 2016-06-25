لزوم توجه به کشت گلخانه ای/وجود ۸ هزار چاه عمیق در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر شنبه در جلسه اقصاد مقاومتی که در گرگان برگزار شد، گفت: در استان گلستان به ۱۷ هزار کیلومتر جاده بین مزارع نیاز داریم که دو هزار کیلومتر آن ساخته شده و ۱۵ هزار کیلومتردیگر باقی مانده است.

مهاجر با بیان اینکه در سال جاری یک‎هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع ساخته می شود، تصریح کرد: ایجاد جاده بین مزارع از طریق منابع استانی امکان‎پذیر نیست و باید از طریق اعتبارات ملی نسبت به اجرای آن اقدام شود چرا که در سال ۹۴، برای ۲۷۷ کیلومتر اعتبار در نظر گرفته شد اما در زمان تامین اعتبار فقط ۵۰ کیلومتر از آن تامین شد.

وی افزود: برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی لازم است زیر ساخت ها تامین شود و پروژه‎های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با نگاه ویژه دیده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اظهار کرد: در ۴۱۴ هکتار از اراضی زهکشی و تجهیز نوسازی انجام شده و توانستیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب صرفه‎جویی آب داشته باشیم.

مهاجر با اشاره به اهمیت کشت گلخانه ای گفت: در کشت گلخانه‎ای در مصرف آب ۲۰ درصد صرفه جویی می شود و استان گلستان با بررسی‎های انجام شده شرایط لازم را برای توسعه سیستم گلخانه‎ای به لحاظ اشعه تابش و طول اشعه را داراست.

وی افزود: شرایط در حال حاضر به گونه ای است که ما برای چند ماه سیب زمینی برای صادرات داریم اما به یکباره فصل کشت تمام می شود و اگر می خواهیم بازار جهانی را از دست ندهیم باید به سمت سیستم گلخانه‎ای حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در خصوص ساماندهی و جلوگیری از آب مازاددر استان های شمالی گفت: کلیت طرح ساماندهی و جلوگیری از آب مازاد استان‎های شمالی تصویب شده است.

مهاجر با بیان اینکه در سال۸۲ و ۸۳ حدود ۲۷ درصد اعتبارات استان در بخش کشاورزی هزینه شد، تصریح کرد: این میزان اکنون به ۱۱ الی ۱۵ از اعتبارات استان درصد کاهش یافته است.

وی از وجود هشت هزار چاه عمیق پر مصرف در گلستان خبر داد و افزود: اگر بخواهیم سیستم آبیاری تحت فشار را از ۱۰۰ هزار هکتار به ۱۵۰ هزار هکتار افزایش دهیم هزینه این انتقال آب را باید از محل منابع تامین اعتبار کنیم.