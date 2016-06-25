سرمایه گذاری کمیته امداد کشور سبب رونق اقتصادی استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی عصر شنبه در نشست بررسی برنامه های عمرانی کمیته امداد استان افزود: سرمایه گذاری این مجتمع اقتصادی، در کاهش معضل بیکاری در استان موثر است.

وی بیان کرد: در این راستا طرحهای مختلف در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت و ظرفیتهای اقتصادی استان باید بررسی شوند.

محنایی اظهار داشت: این طرحها باید برای اجرا، توجیه فنی و مالی داشته باشند.

وی تصریح کرد: طرحهای قابل اجرا و ظرفیتهای اقتصادی استان توسط کارشناسان بررسی شده و سپس به مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور معرفی می شوند.

محنایی از دستگاههای مختلف استان یادآور شد: دستگاههای مختلف استان همچون شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، باید این طرحهای خود را ظرف مدت یک هفته ارائه دهند.

معاون امور اقتصادی استاندار تاکید کرد: طرحهای قابل بهره برداری و یا راکد دستگاه های اجرایی استان نیز قابلیت سرمایه گذاری را دارند.

محنایی افزود: مدیران می توانند واحدهای راکد یا قابل بهره برداری در در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت را نیز برای سرمایه گذاری به کمیته امداد معرفی کنند.