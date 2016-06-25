  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

سرمایه گذاری کمیته امداد کشور سبب رونق اقتصادی استان می شود

سرمایه گذاری کمیته امداد کشور سبب رونق اقتصادی استان می شود

یاسوج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرمایه گذاری مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور در استان به رونق اقتصادی استان کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی عصر شنبه در نشست بررسی برنامه های عمرانی کمیته امداد استان افزود: سرمایه گذاری این مجتمع اقتصادی، در کاهش معضل بیکاری در استان موثر است.

وی بیان کرد: در این راستا طرحهای مختلف در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت و ظرفیتهای اقتصادی استان باید بررسی شوند.

محنایی اظهار داشت: این طرحها باید برای اجرا، توجیه فنی و مالی داشته باشند.

وی تصریح کرد: طرحهای قابل اجرا و ظرفیتهای اقتصادی استان توسط کارشناسان بررسی شده و سپس به مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور معرفی می شوند.

محنایی از دستگاههای مختلف استان یادآور شد: دستگاههای مختلف استان همچون شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، باید این طرحهای خود را ظرف مدت یک هفته ارائه دهند.

معاون امور اقتصادی استاندار تاکید کرد: طرحهای قابل بهره برداری و یا راکد دستگاه های اجرایی استان نیز قابلیت سرمایه گذاری را دارند.

محنایی افزود: مدیران می توانند واحدهای راکد یا قابل بهره برداری در در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت را نیز  برای سرمایه گذاری به کمیته امداد معرفی کنند.

کد مطلب 3695222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها