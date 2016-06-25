به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان عصر شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با تاکید به اینکه برخی اظهارات سیاسی حول پروژه‌های آبی طرح می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشت آب سرمایه امروز و دیروز است و نگاه سیاسی به آن چندان خروجی ندارد.

وی افزود: هم اینک استان اردبیل با مشکلات متعدد آبی مواجه است و به منظور رفع آن لازم است رنگ و بوی سیاسی از پروژه‌ها زدوده شده و مشارکت مردمی جلب شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بی‌توجهی به جلب مشارکت عمومی در سال‌های اخیر را زمینه‌ساز ایجاد مشکل در نحوه مصرف منابع دانست و تاکید کرد: به لحاظ اینکه آب ثروت محدود است، مشارکت مردمی ضرورت داشته و لازم است به کار گرفته شود.

تهدید کمیت و کیفیت آب در سال‌های اخیر

نجفیان با اذعان به اینکه منابع آبی زیرزمینی در اردبیل با کمبود مواجه شده و بیش از ظرفیت اضافه برداشت شده است، تاکید کرد: در مرکز استان پتانسیل آبی اصلی منابع آب زیرزمینی است و با این وجود امروز شاهد اضافه برداشت ۶۰۰ میلیون متر مکعبی هستیم.

وی با اذعان به اینکه ۱۰ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی بیش از سهمیه در کشور مصرف شده است، متذکر شد: ۶۵ درصد نیاز آبی از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی که حتی در کشورهای برخوردار از منابع آبی مطلوب تا به این حد مصرف آب‌های زیرزمینی مشاهده نمی‌شود.

به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اضافه برداشت‌ها موجب شده است در سال‌های اخیر کمیت و کیفیت آب با تهدید مواجه شده و حتی در برخی مواقع پمپ برداشت به شن و یا آب غیرقابل‌مصرف برسد.

وی افزود: در سال‌های اخیر غفلت از جلب مشارکت عمومی موجب شده اضافه برداشت‌ها افزایش یابد و حتی در برخی مواقع توقعاتی ایجاد شده که مغایر با مدیریت بهینه مصرف آب است.

نجفیان به پلمپ چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و متذکر شد: اعتبارات حفاظت از منابع آب بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته و دولت برنامه ۲۰ ساله‌ای برای احیای منابع آبی تدوین کرده است.

فعالیت ۱۹۸۰ کارگر در دو پروژه سدسازی

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همچنین در خصوص مهم‌ترین پروژه‌ها سدسازی استان به اجرای پروژه‌های مرزی در دو یا سه شیفت اشاره کرد.

وی متذکر شد: تا سال ۹۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه خداآفرین اختصاص یافته بود و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز هزینه شد و این پروژه تا پایان سال ۹۶ به اتمام می‌رسد.

نجفیان با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ کارگر و مهندس در احداث این شبکه فعالیت دو شیفته دارند، اضافه کرد: این در حالی است که خداآفرین تا سال ۹۰ به لحاظ رکود اعتباری نیمه تعطیل بود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همچنین با اشاره به پیشرفت ۴۵ درصدی سد عمارت تاکید کرد: در سال ۹۳ ۲۰۰ میلیارد ریال، سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال و امسال هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه اختصاص یافته است.

وی افزود: این سد می‌تواند ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب را مهار کرده و با توسعه ۹ هزار هکتار وضعیت سه هزار و ۵۰۰ هکتار را بهبود بخشد.

نجفیان با تاکید به اینکه سد عمارت تا سال ۹۲، فقط ۲۰ درصد پیشرفت داشت اضافه کرد: امروز این پروژه به پیشرفت ۴۵ درصدی دست یافته است.