جاناتان کو افتخار «تلخ و شیرین» فرانسه را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جاناتان کو نویسنده کتاب «کلوب نالایق ها» به عنوان «نویسنده محبوب بریتانیایی» فرانسوی‌ها شناخته شد؛ این افتخاری بالارتبه از سوی دولت فرانسه است که پیش از این به نویسندگان جاوداونی چون تی اس الیوت و شیموس هنی اهدا شده بود. کو لقب «افسر محفل هنرها و ادبیات» فرانسه را دریافت کرد که به گفته خودش با توجه به رای بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، «تلخ و شیرین» است.

این عنوان که یکی از بالاترین افتخارهای ادبی و فرهنگی فرانسه است، در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت تا هنرمندان و نویسندگان و همچنین مردمی که کمک شایان توجهی به هنر در فرانسه و سراسر دنیا کرده اند را به رسمیت بشناسد.

سیلوی-اگنس برمن، سفیر فرانسه در بریتانیا که این جایزه را به کو اهدا کرد، از «هوش و رئالیسم هجوی» او تجلیل کرد و گفت او راهنمایی برای حرکت در بریتانیای امروز نوشته است. کو تا به حال ۱۱ رمان به رشته تحریر در آورده که از جمله آن‌ها می توان به «خانه خواب»، «کلوب نالایق ها» و «شماره ۱۱» و همچنین طنز سیاسی «چه افتضاحی!» اشاره کرد. او تا به حال جوایز معتبر دیگری مثل «جایزه کتاب مولیر» و «جایزه مدیسی» را از فرانسه دریافت کرده است.

برمن گفت تا پایان دهه ۱۹۹۰، کو «به نویسنده محبوب بریتانیایی در فرانسه بدل شده بود.» خود این نویسنده اضافه کرد: «فکر می کنم وقتی خانم سفیر من را نویسنده محبوب بریتانیایی در فرانسه خواندند کمی مبالغه می کردند. نویسندگی بریتانیایی در سراسر اروپا محبوب است و این در حقیقت یکی از بزرگترین داستان های ناگفته فرهنگ ماست.»

جاناتان کو در پایان گفت: «بله، احساس تلخ و شیرینی است که این افتخار از سوی فرانسه را در هفته ای دریافت کنم که بریتانیا پشتش را به بقیه اروپا کرده است. اما حالا از همیشه مهم تر است که نویسندگان بریتانیایی بتوانند رابطه ای نزدیک با خوانندگان اروپایی شان برقرار و حفظ کنند و سعی کنند به آن ها یادآوری کنند که کسانی که رای بر ترک اتحادیه اروپا دادند، تنها کسانی نباشند که تمام داستان بریتانیا و مردمش را تعریف می‌کنند.»