خدمت به محرومین اساس کار انبیاء بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی شامگاه شنبه در ضیافت افطار ایتام تحت پوشش کمیته امداد به میزبانی نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: خدمت به مستضعفین و محرومین والاترین خدمت در نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: خدمت به محرومین و مستضعفین اساس کار انبیاء بوده که امروز وظیفه این کار بر عهده کمیته امداد و بهزیستی است.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه خدمت به مستضعفین ادامه مسیر امیرالمومنین(ع) است، گفت: از زندگی این انسان بزرگوار درس های باید آموخت که یکی از آنها خدمت به مستضعفین است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی ادامه داد: تقوای الهی، ترک محرمات و دنیا پرستی و توجه به مستضعفین از تاکیدات مهم است که باید مد نظر باشد.

وی ادامه داد: توجه به مسائل دنیوی زمانی خوب است که برای کمک به نیازمندان و محرومین نیز هزینه شود.

امام جمعه موقت شیراز، گفت: کسانیکه در کمیته امداد و بهزیستی کار می کنند دارای جایگاه خاصی هستند.