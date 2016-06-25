مجوز ۶۰ شهرک صنعتی غیردولتی در کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ورزنه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز که عصر شنبه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مهیا بودن بسترهای رشد و توسعه حوزه صنعت در البرز امید است شاهد توسعه پایدار در این زمینه باشیم.

وی در ادامه افزود: البرز استانی با ۳ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی دارای مجوز پروانه بهره برداری است که می تواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح رفاه مردم موثر باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت با اشاره به اینکه برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی باید همه با سرعتی بیش از گذشته حرکت کنیم، گفت: در کشور بیش از ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که در ۷۸۷ مورد آن اراضی به صورت حق انتفاع و بهره برداری واگذار شده است.

یزدانی ورزنه با تاکید بر اینکه مجوز ۶۰ شهرک صنعتی غیردولتی در کشور صادر شده است، گفت: تعداد قابل توجهی از این شرکت ها در استان البرز مستقر هستند و به طور قطع یکی از ماموریت های مهم ما در این مقطع ساماندهی این شهرک های غیردولتی و افزایش بهره وری آنها است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت بیش از ۹ منطقه ویژه اقتصادی به عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است، تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ شرکت خدماتی کشور در راستای اصل ۴۴ خصوصی سازی شکل گرفته اند که می تواند خلاء مدیریتی در شهرک های صنعتی را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه بیش از هفت هزار هکتار فضای سبز در شهرک های صنعتی کشور ایجاد شده، خاطرنشان کرد: سایر فعالیت های خدماتی از جمله HSE، ایمنی، بهداشت، محیط زیست، صرفه جویی در انرژی و ایجاد تصفیه خانه از دیگر وظایف این شرکت ها است که انجام می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیان کرد: ظرفیت مناسبی در وزارت صنعت و معدن در بعد صندوق های تحت پوشش از جمله صندوق ضمانت صادرات، صندوق تحقیقات الکترونیک، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از فعالیت های معدنی وجود دارد که پتانسیل بهره وری از این صندوق ها در البرز بالا است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت در پایان با اشاره به اینکه برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، افزود: اهمیت این کار در مقطع کنونی کمتر از زمان جنگ نیست و تحقق این اهداف مبتنی بر حمایت قوه قضائیه و مقننه و نیز تشکل های صنعتی، اصحاب رسانه و مردم است.