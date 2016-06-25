به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی با بیان اینکه برای اجرای طرح تحول سلامت در استان لرستان بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است اظهار داشت: از این میزان بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای هتلینگ بیمارستانهای استان هزینه شده است.

وی بیان داشت: همچنین بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای بحث هتلینگ و تجهیز بیمارستانهای استان در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به طرح مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم لرستان اشار کرد و گفت: در این زمینه نیز بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

ساکی همچنین از ارتقا ۹۰ درصدی تخت های «آی سی یو» لرستان خبر داد و گفت: برای تجهیز هر تخت آی سی یو یک میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که با اقدامات صورت گرفته تعداد تخت های ما در این حوزه از ۱۱۲ تخت به بیش از ۱۹۵ تخت افزایش یافته است.

وی با اشاره به راه اندازی اورژانس هوایی لرستان و در پی آن کاهش ۵۰ درصدی مرگ مادران باردار در لرستان بیان داشت: همچنین با اقدامات صورت گرفته ۵۰ پایگاه بهداشتی و ۲۰ مرکز سلامت در حاشیه شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر ایجاد کرده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تحصیل سه هزار دانشجو و تدریس ۲۲۰ هیئت علمی در ۱۰ دانشکده علوم پزشکی لرستان خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی لرستان مجوز گرفته و هم اکنون در حال پذیرش دانشجو هستند.

ساکی همچنین از کمک ۶۵ میلیارد تومانی خیرین به حوزه بهداشت و درمان لرستان خبر داد.