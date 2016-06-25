لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس می شود/تلاش برای تک نرخی کردن ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شنبه شب و در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانکها در کنار دولت ، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

رییس جمهور، با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله 85 تا پایان 91 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از 20 میلیون و 619 هزار به 20 میلیون و 628 هزار رسید و این درحالی است که طی سه سال اخیر ، سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان در ایجاد حرکتهای بزرگ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهارداشت : بازار، اصناف و کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقلاب بودند و این نقش بویژه در 15 خرداد نمایان است و امروز هم این نهادها می توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثر گذار باشند.

رییس جمهور گفت: دولت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات لازم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهی مقررات و پیچ و خم های امور اداری، بانکی و بیمه ای مانع ایجاد می کند.

روحانی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف بویژه در منطقه گفت: کارافرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.

رییس جمهور به ارتقاء و بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 اشاره کرد و گفت: ما هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش بیشتری کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار به جذب سرمایه ها کمک می کند و افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان با سرمایه و منابع مالی ، شتاب بیشتری می گیرد.

روحانی همچنین به نقش بانکها در افزایش تولیدملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانکها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دوحوزه قابل حل نیست.

رییس جمهور به موضوع کاهش تورم از بیش از 40 درصدی در شهریور 92 به کمتر از 10 درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم اکنون سرمایه گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

روحانی گفت: امروز قدم های خوبی در زمینه ارز برداشته شده و آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که صف طولانی برای دریافت اعتبارات ارزی برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای دریافت این اعتبارت از 4 ماه به یک روز رسیده است که این از آثار برجام است.

رییس جمهور یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: بزودی در همین ارتباط لایحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن ارز تلاش می کنیم که این اصلاحات ، گامهای مهمی در حوزه اقتصاد کشور است.

رییس جمهور با بیان اینکه " موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد" ، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر ، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.

روحانی اظهارداشت : باید در سایه عشق به اسلام، دین، اخلاق و مولایمان علی (ع) در جهت تقویت تولید و عزت ملی و ایجاد شغل برای جوانان کشور تلاش کنیم.

رییس جمهور در ابتدای این مراسم نیز با تسلیت به مناسبت ایام شهادت مولای متقیان؛ الگوی بزرگ زندگی برای مسلمانان بویژه عاشقان خاندان رسالت گفت: امیدوارم بتوانیم در این ایام و لیالی، برای قدر زندگی و مقدرات کشور تصمیم ساز و تصمیم گیر باشیم.

روحانی با اشاره به شان و جایگاه عظیم شب های قدر اظهارداشت: برای انقلاب درونی در این لیالی قدر بهره گیری از یک ساعت و حتی لحظه کافی است.

رییس جمهور با بیان اینکه گاهی انسان می تواند با تصمیمی صحیح برای خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصمیم گیری کند، به فرمایشات پیامبر (ص) درباره رشادت های حضرت علی (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: یک ضربت مولای متقیان، سرنوشت یک امت، ملت، تاریخ و همچنین همه ایمان در برابر کفر بود و باید از فرصت ایام لیالی قدر برای مقدرات کشور و سرزمینمان استفاده کنیم.

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعیت نابهنجار اقتصادی به شمار می رفت، گفت: دولت توانست با تدبیر و حسن انجام مذاکرات در عرصه بین الملل این مشکلات را برطرف و از این شرایط دشوار و تنگناهای اقتصادی عبور کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کنترل تورم و رکود، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی را از جمله توفیقات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ما باید از کاهش تورم در راستای توسعه و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

جلال پور توجه به سیستم بانکی کشور و اصلاح نظام بانکی، تلاش برای حضور در بازارهای رقابتی جهان و توجه به مقوله صادرات در راستای ایجاد اقتصادی برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرایط اقتصادی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ایران و شکوفایی آن در اولویت است باید در راستای این شکوفایی و ایجاد اصلاحاتی بنیادین در آن گام های اساسی برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان برای رفع موانع و مشکلات اساسی در مسیر فعالیت واحد های تولیدی، تولید کنندگان و کارآفرینان شد.

فاضلی رئیس هیات رییسه اتاق اصناف ایران نیز در سخنانی با اشاره به افزایش ١٥ درصدی ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی اصناف، آن را نشان از تعامل خوب و مثبت دولت با اصناف دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اصناف در برنامه های توسعه کشور به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی کشور و توجه به بنگاه ههای کوچک به عنوان بخش عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال نقش موثر و حائز اهمیتی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.

عبداللهی رئیس اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید در بها دادن به بخش غیر دولتی در واگذاری اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه این رویکرد در لایه های پایین تر دولت عملیاتی نشده و بسیاری از مسئولان دولتی برای واگذاری امور به فعالان مردمی اقتصاد مقاومت می کنند که رفع این مشکل برای رشد اقتصاد کشور نیاز به توجه بیشتر از سوی مسوولان دولت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه بخش تعاون به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد کشور و اینکه سازگاری زیادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: بخش تعاون این آمادگی و ظرفیت را دارد تا در راستای کمک به اشتغالزایی، توسعه کشور و اجرای سیاست های دولت در زمینه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاری کند.

مرعشی، رییس کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هم در این مراسم با اشاره به روند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تشکیل نظام مدیریت گفت: ساماندهی حرفه مدیریت می تواند نقش موثری در حل مشکلات نظام اداری و بنگاه های اقتصادی ایفا کند.

حجاریان، رییس انجمن حرفه ای صنعت بیمه و مدیر عامل بیمه ملت نیز چالش ها، ظرفیت ها و نقش راهبردی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضعیت بیمه زندگی، سود آوری شرکت های بیمه، رقابتی شدن این بازار، حذف مقررات غیر ضروری، بهبود محیط کسب و کار و ثبات و سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد کشور شد.

پرویزیان، رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیر عامل بانک پارسیان از تلاش های دولت برای رفع تحریم های ظالمانه و سیاست های مدبرانه پولی دولت یازدهم و بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: الان شرایط برای فعالیت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شده است و امیدواریم با سیاست های تکمیلی در راستای رونق بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور عمل شود.