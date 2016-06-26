علیرضا رضایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش برجسته و حائز اهمیت مساجد در رشد و ارتقای فرهنگی ومعنوی جامعه اظهار داشت:شهر شهریار از لحاظ سرانه مساجد در وضعیت متوسطی قرار دارد، اما در برخی مناطق همچون فاز یک اندیشه با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت، کمبود و محدودیتِ چنین ابنیه ای احساس می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شهریار گفت:اغلب مراکز مذهبی همچون حسینیه ها در فاز یک اندیشه به صورت فامیلی و طایفه ای اداره می شوند و می طلبد تمرکز بیشتری بر توسعه مساجد در این محدوده لحاظ گردد.

رضایت عنوان کرد:تا پیش از این، ساخت مساجد عمدتا از محل کمک ها و مشارکت های خیرین و مردمی پیگیری و اجرایی می شد، اما اخیرا قانونی مصوب گردید که براساس آن، شهرداری ها نیز باید در احداث و توسعه مساجد شریک و دخیل شود.

وی افزود:تلاش ما در مجموعه مدیریت شهری براین امر استوار بوده تا در شرایطی خاص، کمک به حسینیه ها را در دستور کار قرار دهیم اما به طور کلی کمک به حسینیه ها به دلیل شیوه طایفه ای اداره آن ها در اولویت اصلی ما قرار ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:به نظر بنده، عمده کمک ها در این بخش باید برای توسعه مساجد متمرکز گردد تا سرانه مطلوب تری در این حوزه به نسبت جمعیت انبوه و مستقر در فاز یک اندیشه فراهم شود.

رضایت در خاتمه یادآور شد:در شرایط موجود، این منطقه حداقل به ۱۰ مسجد متوسط محله ای نیازمند است تا میزبانی هر چه مطلوب تری از نمازگزاران و متقاضیان شرکت در مراسم مذهبی و معنوی حاصل شود.