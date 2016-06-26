رضا اسدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صدد هستیم آزمایشگاههای عضو شبکه های آزمایشگاهی راهبردی را در سطح بین المللی گسترش دهیم تا به محققان خارجی هم خدمات ارائه کنیم.

وی افزود: برنامه داریم تا علاوه بر ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان خارجی با کشورهای مهم خارجی ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم از آخرین وضعیت آزمایشگاهها مطلع شویم.

به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، ارتباط با سایر کشور ها در هر زمینه ای باعث ارتقا سطح همکاری های دو کشور خواهد شد از این رو بنا داریم تا به زودی این ارتباط را برقرار کنیم.

وی با اشاره به کشورهایی که شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی در نظر دارد برای افزایش سطح آزمایشگاههای ایرانی با آنها ارتباط برقرار کند، عنوان کرد: در نظر داریم با کشورهای آلمان و کره جنوبی در این زمینه همکاری های خود را آغاز کنیم تا بدین واسطه مجموعه های آزمایشگاههای کشور کامل تر شوند.

اسدی فرد با بیان اینکه همکاری ایران و کشورهای خارجی برای ارتقا سطح آزمایشگاههای کشور در قالب یک مرکز شبکه آزمایشگاهی خواهد بود، افزود: ایران و این کشورها می توانند در این مرکز تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

وی در خصوص آزمایشگاههای کشور که عضو شبکه آزمایشگاهی شده اند، گفت: از نظر جغرافیایی به کل استان ها رسیده ایم و به غیر از یک الی دو استان، همه آزمایشگاههای کشور عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی شده اند.

اسدی فرد عنوان کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری‌های راهبردی کشور است که برنامه تقویت و توسعه زیرساخت‌های خدمات مطلوب آزمایشگاهی را در این حوزه بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی گفت: «بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی»، « تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی»، «جمع آوری اطلاعات جامع در مورد تعداد و نوع تجهیزات آزمایشگاهی و پراکندگی آن در سطح کشور با هدف نیازسنجی صحیح برای توسعه توان آزمایشگاهی کشور»، « ارتقا دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه‌ها از طریق آموزش و به اشتراک‌گذاری تجارب»، « استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارائه خدمات با نتایج قابل اعتماد»، «کمک به تکمیل توانمندی‌های آزمایشگاهی مراکز عضو در راستای نیازهای کشور» از اهداف این شبکه به شمار می روند.