خودروهاي دودزا تا 50 هزار تومان جريمه مي شوند

سرهنگ حاتم محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : ماموران راهنمايي و رانندگي با مشاهده خودروهاي دودزاي دولتي و شخصي در سطح شهر آنها را متوقف و جريمه مي كنند ، اما خودروهايي كه دودزايي اگزوز آنها بسيار شديد باشد به پاركينگ منتقل شده واز آنجا صاحبان خودرو به دادگاه احضار مي شوند ، دادگاه نيز ضمن تعيين جريمه مالي سنگين ، پلاك اصلي خودروها را از آنها گرفته و به جاي آن پلاك تعميري بر روي خودروها نصب مي كند .

سرهنگ محمدي اظهار داشت : طي 6 ماهه اول سال جاري 24 هزار و703 برگ جريمه براي خودرو هاي دودزا صادر شد و 576 مورد از اين خودروها كه بسيار دودزا بودند ، به پاركينگ منتقل و از آنجا به دادگاه احضارشدند و در دادگاه نيز برحسب نوع وسيله نقليه و ميزان ايجاد آلودگي تا سقف 50 هزار تومان جريمه شده اند .

وي افزود : اگرچه راهنمايي و رانندگي با توجه به توان و برحسب وظيفه خود با خودروهاي دودزا برخورد مي كند اما واقعيت اين است كه متاسفانه درصد بالايي از خودروهاي شخصي و وسايل حمل و نقل عمومي به دليل فرسودگي با مشكل دودزايي مواجه هستند .

معاونت انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان اينكه برخورد با خودروهاي دودزا همكاري تمام نهادها و سازمانها را مي طلبد، تصريح كرد : صاحبان خودروهاي شخصي بايد هر چند ماه يكبار نسبت به معاينه فني خودروي خود اقدام كنند و تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي نيز موظفند وسايل نقليه تحت پوشش خود را پيش از به حركت درآوردن در سطح شهر از نظر دودزايي بررسي كرده و نسبت به عدم دودزايي آنها اطمينان حاصل كنند .