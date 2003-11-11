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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۳۱

معاون انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با "مهر " :

خودروهاي دودزا تا 50 هزار تومان جريمه مي شوند

خودروهاي دودزا تا 50 هزار تومان جريمه مي شوند

معاون انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ گفت : صاحبان خودروهاي دودزاي شخصي و دولتي با احضار به دادگاه بر حسب نوع وسيله نقليه و شدت دودزايي تا سقف 50 هزار تومان جريمه مي شوند .

سرهنگ حاتم محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  ماموران راهنمايي و رانندگي با مشاهده  خودروهاي دودزاي دولتي و شخصي در سطح شهر آنها را متوقف و جريمه مي كنند ، اما خودروهايي  كه دودزايي اگزوز آنها بسيار شديد باشد به پاركينگ منتقل شده  واز آنجا  صاحبان خودرو به دادگاه احضار مي شوند ، دادگاه نيز  ضمن تعيين جريمه مالي سنگين ، پلاك اصلي خودروها  را از آنها گرفته  و به جاي آن پلاك تعميري بر روي خودروها  نصب مي كند .

 سرهنگ محمدي اظهار داشت :  طي 6 ماهه اول سال جاري 24 هزار و703  برگ جريمه براي  خودرو هاي دودزا صادر شد و 576  مورد از اين خودروها كه بسيار دودزا بودند  ، به پاركينگ منتقل و از آنجا به دادگاه احضارشدند  و در دادگاه نيز  برحسب  نوع وسيله نقليه و ميزان ايجاد آلودگي تا سقف 50 هزار تومان جريمه  شده اند . 

 وي افزود : اگرچه  راهنمايي و رانندگي با توجه به توان و برحسب  وظيفه خود با خودروهاي دودزا برخورد مي كند  اما واقعيت اين است كه متاسفانه درصد بالايي از خودروهاي شخصي و وسايل حمل و نقل عمومي به دليل فرسودگي با مشكل دودزايي  مواجه هستند .

 معاونت انتظامي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ  با بيان اينكه  برخورد با خودروهاي دودزا همكاري تمام نهادها و سازمانها را مي طلبد،  تصريح كرد : صاحبان خودروهاي شخصي بايد هر چند ماه يكبار  نسبت به معاينه فني خودروي خود اقدام كنند و تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي نيز موظفند  وسايل نقليه تحت پوشش خود را پيش از به حركت درآوردن در سطح شهر  از نظر دودزايي بررسي كرده و نسبت به عدم دودزايي آنها اطمينان حاصل كنند . 

کد مطلب 36954

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