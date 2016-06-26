به گزارش خبرنگار مهر، براساس ابلاغیه وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 253مین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در سقز موافقت شده است

بر این اساس و به دنبال دستور وزیر بهداشتی، درمان و آموزش پزشکی در این مجتمع رشته های پرستاری، بهیاری، مامایی و... دایر خواهد شد که می تواند نقش مناسبی در تامین نیروهای متخصص حوزه بهداشت و سلامت و ارتقای سطح توانمندی نیروهای موجود و نیز جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص داشته باشد.

این موافقت با پیگیری های نماینده سقز و بانه و دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است و بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر قرار است که این مهم در آینده ای نزدیک عملیاتی و اجرایی شود.

شهرستان سقز بعد از سنندج مرکز استان کردستان، دومین شهرستان بزرگ این استان به شمار می رود که به وسیله فرمانداری ویژه اداره می شود و هم اکنون دارای دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی و کاربردی است.