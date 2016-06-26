ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه فعالیت‌های فرهنگی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: حمایت از اقدامات فرهنگی در مناطق محروم از سیاست‌های دولت است.

وی اظهار کرد: توجه به بحث فرهنگ در جامعه از الزامات است چرا که فرهنگ درست هویت آن منطقه و استان را نشان می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اجرایی شدن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان از برنامه‌های اولویت‌دار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان است.

مقدم تأکید کرد: طی سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر در استان زنجان انجام‌شده است که امیدواریم در سال جاری باقوت بیشتری این فعالیت‌ها انجام شود.

وی گفت: تقویت فرهنگ درست در جامعه لازمه توسعه جامعه در حوزه‌های مختلف است، بنابراین فرهنگ یک مقوله بسیار مهم است که باید به این امر مهم بسیار توجه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه امروز دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده است، گفت: امروز باید به بحث توسعه فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی توجه خاص شود.

مقدم تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به توسعه فعالیت‌های فرهنگی در روستا هاو مناطق محروم تأکید جدی دارد.