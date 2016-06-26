موسی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در شهرستان کرمانشاه ۶۰ اتحادیه صنفی و ۳۵ هزار واحد صنفی وجود دارد.

سلیمی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای رفع مشکلات و‌چالش‌های اصناف در شهرستان کرمانشاه گفت: چندین عامل باید دست به دست هم دهند تا رونق در شهر ما اتفاق افتد و یکی از مهمترین این عوامل جذب گردشگر است.

وی ادامه داد: اگر شهری دارای جاذبه‌های گردشگری باشد قطعا مسافران به آن شهر ورود پیدا خواهند کرد و ‌ورود مسافران باعث رونق اقتصادی می‌شود همچنین درصد سود بانکی نیز از عوامل موثر در رونق کار کسبه و بازاریان و تولیدکنندگان و ‌صنعتگران است و متاسفانه در سال‌های اخیر درصد سود بانکی قدری افزایش یافته و بسیاری از فعالان واحدهای تولیدی و صنفی به علت اینکه بانک ها سود خوبی پرداخت می کند ترجیح می دهند سرمایه خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند و از چرخه تولید کناره گیری می کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان واحدهای صنفی

نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان کرمانشاه بیان کرد: اتاق اصناف نسبت به تشویق و ترغیب واحدهای صنفی برای شرکت در کلاس های آموزشی مربوط به خود اقدام کرده همچنین دوره آموزشی برای آراستگی واحدهای صنفی داریم و نیز هرکسی که قصد اخذ پروانه صنفی و ورود به بازار کار را دارد چند روز کلاس آموزشی شامل قانون مالیاتی، قوائد نظام صنفی و... برای رونق واحد صنفی برگزار می‌شود.

سلیمی در خصوص وظایف کاری بازرسان اصناف گفت: بازرسان اتاق اصناف در بحث تخلفات صنفی شامل بحث گرانفروشی، عدم نصب اتیکت، عدم ارائه فاکتور و... بازار را کنترل می کنند.

وی بیان کرد: قبلا در سطح شهر کرمانشاه ۱۶ اکیپ واحد بازرسی داشتیم و‌متاسفانه به دلیل عدم تامین حقوق این بازرسان از منابع مشخص، ما تعدادی از این بازرسان را تعدیل کردیم و اکنون در سطح شهر کرمانشاه ۶ اکیپ دو نفره واحد بازرسی داریم و این تعداد بازرس جوابگوی ۳۵ هزار واحد صنفی نخواهد بود.

سلیمی افزود: کمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون بازرسی در اتحادیه‌های اصناف وجود دارد و در اتحادیه اصناف ۶۰ کمیسیون بازرسی سه نفره فعالیت دارند و ما به خاطر تعدیلی که صورت گرفت جلساتی برای فعالیت بیشتر کمیسیون های بازرسی برگزار کردیم که این کمیسیون ها در سطح شهر پراکنده شوند و نظارت لازم را انجام دهند.

فعالیت کمیسیون‌های بازرسی در اتحادیه اصناف

وی بیان کرد: کمیسیون های بازرسی هم اکنون در شهر کرمانشاه فعال هستند و‌ما تقاضا کردیم که این ها به عنوان ضابطین قضایی نیز مورد حمایت واقع شوند اما تاکنون به عنوان ضابطین معرفی نشدند.

نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان کرمانشاه در خصوص قوانین مالیاتی اداره دارایی افزود: اداره دارایی قوانین خود را دارد و‌ خودسرانه نمی‌تواند اقدام به تعیین مبلغ مالیات کند.

وی در خصوص مشکلات سد معبری که توسط عده ای از صنوف ایجاد می شود، افزود: تعدادی از صنوف از سال ها قبل و به واسطه افزایش جمعیت صورت گرفتند و لذا تعدادی از مشاغل همچون مکانیکی ها، آلومینیوم سازها، ریخته گری، میدان بار و... باید به خارج از شهر انتقال یابند.

آمادگی اتاق اصناف برای انتقال مشاغل قابل انتقال به خارج از شهر

سلیمی افزود: اتاق اصناف و اتحادیه ها آمادگی لازم برای انتقال مشاغل قابل انتقال به خارج از شهر را دارد و این آمادگی را به شهرداری اعلام کردیم و در این صورت بازرسی و ‌نظارت آنها نیز راحت تر می شود و حتی به شهرداری پیشنهاد دادیم که زمین در اختیار اصناف قرار دهد اما توفیقی حاصل نشده است.

نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان کرمانشاه با تاکید بر لزوم استفاده از تولید داخلی از سوی اصناف بیان کرد: جلساتی را برگزار کردیم برای توجیه اتحادیه ها و اصناف که از تولیدات داخلی استفاده کنند و البته واحدهای صنفی نیز باید کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند

سلیمی همچنین در مورد بحث تجارت کوله بری و تاثیر آن بر قاچاق گفت: در حال حاضر تجارت کوله بری آزاد است و این مسئله زیاد نمی تواند بر بحث قاچاق موثر باشد.

وی در خصوص معضل تداخل صنفی گفت: این بحث بیشتر در ماه رمضان صورت می‌گیرد به ویژه برای پخت آش و‌حلیم و متاسفانه اینجا خلا قانونی داریم اما حتما با متخلفان برخورد می‌شود و ۳۸۲۵۸۸۴۰ شماره تلفن شبانه روزی دارای پیامگیر جهت دریافت گزارشات مردمی اعلام می‌شود.