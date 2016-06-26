به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر محیط بانان شهید پرویز هرمزی و شهید محمد دهقانی از محیط بانان استان هرمزگان صبح دوشنبه در بندرعباس با حضور معصومه ابتکار و جمعی از مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار هرمزگان، مقامات و مسئولان استانی و محلی، کارکنان محیط زیست استان، فعالان و دوستداران محیط زیست و طبیعت برگزار می شود.

پیکر شهید پرویز هرمزی بعد از اتمام مراسم تشییع، به جزیره هرمز منتقل و در قطعه شهدا و پیکر شهید محمد دهقانی نیز پس از انتقال به شهرستان حاجی آباد در قطعه شهدای روستای سیاهک به خاک سپرده خواهد شد.

روز پنجشنبه سوم تیرماه طی ماموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو، شکارگاه سیاتکوت نگه گچ دوتن از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو محمد دهقانی و پرویز هرمزی به دست شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند. گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که محیط بانان در جریان درگیری با شکارچیان متخلف بر اثر شلیک گلوله مستقیم به قلب و سر به شهادت رسیده‌اند. ضاربین پس از این حادثه از محل متواری که در کمتر از ۲۴ ساعت پدر و پسرضارب محیط بانان، دستگیر شدند.

شهید محمد دهقانی، متولد یکم خرداد سال ۶۰، دارای مدرک فوق دیپلم، ۱۲ سال به صورت پیمانی با سازمان همکاری می‌کرد و یک دختر هشت ساله از وی به یادگار مانده است. شهید پرویز هرمزی، متولد سوم آذر سال ۴۱، دارای مدرک دیپلم، ۲۳ سال به صورت قراردادی در خدمت سازمان محیط زیست بود و ۶ فرزند از او به یادگار مانده است.