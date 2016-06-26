به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلال‌پور درباره این افطاری و حواشی آن گفت: در این ضیافت که با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیس‌جمهور پای صحبت‌های فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نشست.

وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد: در دیدار با روحانی ابتدا از شورای گفتگو گفتم. از آنجا که رئیس‌جمهور در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفتگو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) به دلیل حضور منظم در نشست‌های شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهور خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کند که نشست‌های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند. رئیس جمهور نیز قول داد در این زمینه تأکید جدی داشته باشد.

رئیس اتاق ایران افزود: در این دیدار همچنین برخی حاضران در جلسه خواستار اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شدند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت: «شخصا این موضوع را پی گیری می‌کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود».

جلال‌پور افزود: وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت‌ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می شود و منابع بانک‌ها می تواند به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیس‌جمهور قول پیگیری جدی داد.

براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم، گفت: تورم با اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد. برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است.

رئیس اتاق ایران افزود: کاهش تورم شرط لازم برای برداشتن قدم‌های اصلاحی بعدی است. اکنون زمان آن رسیده که اولویت‌های اصلاحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود.

حسن روحانی رئیس جمهور شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی، کارآفرینان، اصناف و بانک‌ها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف به‌ویژه در منطقه، گفت: کارآفرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تلاش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد»، گفت: دولت همه تلاش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کالاها به‌کار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد.