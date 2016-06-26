به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از طرح مائده دانشگاه علامه طباطبایی(آموزش، پژوهش و ترویج قرآن و عترت) با حضور مسئولان این دانشگاه و وزارت علوم در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با تاکید بر اینکه طرح مائده آیین آغاز رونق و شدت گرفتن فعالیت های قرآنی در دانشگاه است، ادامه داد: با اینکه کرسی های نظریه پردازی زیادی در این دانشگاه برگزار می شود ولی سهم کرسی های مبتنی بر اندیشه های قرآنی چندان در این بین چشم گیر نیست بنابراین گسترش فعالیت های قرآنی در دستور کار معاونت های مختلف این دانشگاه قرار گرفته است.

وی با اشاره به حمایت ویژه دانشگاه علامه طباطبایی از پایان نامه های قرآنی، تصریح کرد: تشکل های دانشجویی نیز آستین های خود را بالا بزنند و برای حمایت از فعالیت و برنامه های قرآنی به میدان آیند.

ملکی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه نام این طرح برگرفته از پنجمین سوره قرآن کریم است، ادامه داد: این طرح در تلاش برای ارتقای سطح آگاهی دانشگاهیان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به معارف قرآن و اهل بیت(ع) و مهارت های پایه این کتاب آسمانی در راستای انس با قرآن است.

ملکی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح در تلاش برای ترویج فرهنگ و مفاهیم قرآن و اهل بیت(ع) در میان دانشگاه و جامعه هستیم، تصریح کرد: ترغیب و هدایت دانشگاهیان به تدبر در آیات قرآن و معارف اهل بیت(ع) و تهیه مرکز اطلاعات جامعه قرآن و عترت نیز بخش دیگری از بخش برنامه های اجرای این طرح قرآنی است.

ملکی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده آنان به همراه اعضا هیئت علمی مخاطبان این طرح خواهد بود، اظهار کرد: مائده طرح کلی راهنمای فعالیت های ما در سال ٩٥ خواهد بود.