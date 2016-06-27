پاسخ منفی کرواسی، اسلواکی و صربستان به تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه قبلی، تیم ملی فوتسال ایران در راه آماده سازی جام جهانی کلمبیا تنها در تورنمنت تایلند شرکت می‌کند و دو بازی تدارکاتی هم با ازبکستان در مشهد برگزار خواهد کرد.

مهمترین دغدغه اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران آماده سازی بازیکنان قبل از جام جهانی با برگزاری بازی‌های تدارکاتی بیشتر است. کمیته فوتسال و کمیته فنی و توسعه فوتسال در روزهای گذشته تلاش کردند تا علاوه بر تورنمنت تایلند و بازی با ازبکستان، چند دیدار تدارکاتی دیگر را برای تیم ملی فراهم کنند.

کشورهایی نظیر آذربایجان، روسیه، اوکراین و کرواسی مدنظر کادر فنی تیم ملی بود که تا الان هیچیک از این کشورها پاسخ مثبت برای بازی با تیم ایران در ماه ژوییه نداده اند.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من به صورت مستقیم با مسئولان چند کشور صحبت کردم از جمله قزاقستان و آذربایجان. همچنین با کشورهای شرق اروپا مثل کرواسی، اسلواکی و حتی صربستان هم مذاکره داشتم ولی برنامه آنها در ماه ژوییه به گونه ای نیست که بتوانند با تیم ملی ایران بازی کنند. شاید آنها بتوانند در ماه اوت به مصاف ایران بیایند ولی برنامه ما در ماه اوت پر است.

ترابیان ادامه داد: کمیته فوتسال اقداماتی هم برای بازی با روسیه و اوکراین انجام داده بود ولی برگزاری بازی با این کشورها هم قبل از جام جهانی امکانپذیر نیست.

وی تاکید کرد: البته من از طریق دوستانم از جمله «ویکتور هرمانس» سرمربی سابق تایلند که در هلند به سر می‌برد در حال رایزنی با کشورهای دیگر هستم تا بلکه بتوانیم بازی‌هایی را برای تیم ملی در ماه ژوییه فراهم کنیم.