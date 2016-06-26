به گزارش خبرنگار مهر، اردو وزنه برداران معلول برای شرکت در رقابت های پاراالمپیک ریو از امروز به مدت دو هفته برگزار می شود.

اردوی ملی پوشان به میزبانی ارومیه برپا می شود.

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه ورزشکاران

محفل انس با قرآن روز چهارشنبه ۹ تیر همراه با نوای نور بخش قاریان بین المللی و استانی و مراسم افطاری در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

لیگ جهانی والیبال

مهدى مرندى و علیرضا بهبودی به عنوان ليبرو و پاسور تيم ملى واليبال كشورمان را در بازي هفته دوم ليگ جهانى همراهی کردند و در این هفته به یک برد و دو باخت دست یافتند.

ملی پوشان کشورمان در بازی های این هفته برابر بلغارستان به برتری رسید و در مصاف با برزیل و صربستان بازی را واگذار کرد.

بازی های هفته دوم در صربستان برگزار شد.

تیر انداز استان در رقابت های جام جهانی باکو به میدان می رود

دینا فرزادخواه تیرانداز قزوینی تیم ملی از فردا رقابت های خود را برای شرکت در رقابت های ماده ۵۰ متر سه وضعیت خفیف در جام جهانی باکو آغاز می کند.

حسین زکی زاده و محمد زائر رضایی به عنوان سرپرست و مربی تیم های ملی کشورمان را همراهی می کنند.

رقابت های تیراندازی جام جهانی باکو با حضور ۴۶۰ ورزشکار از ۸۰ کشور در سه رشته تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی برگزار می شود.